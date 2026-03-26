Суд ЕС в четверг вынесет решения по искам пяти российских бизнесменов - 26.03.2026, ПРАЙМ
Суд ЕС в четверг вынесет решения по искам пяти российских бизнесменов
Суд ЕС в четверг вынесет решения по искам пяти российских бизнесменов - 26.03.2026, ПРАЙМ
Суд ЕС в четверг вынесет решения по искам пяти российских бизнесменов
Суд ЕС в четверг вынесет решения по искам пяти российских бизнесменов, включая сооснователя Альфа-банка Германа Хана, добивающихся исключения из санкционного... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T00:31+0300
2026-03-26T00:31+0300
БРЮССЕЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. Суд ЕС в четверг вынесет решения по искам пяти российских бизнесменов, включая сооснователя Альфа-банка Германа Хана, добивающихся исключения из санкционного списка Евросоюза. Согласно повестке Суда ЕС, в четверг с 09.30 по местному времени (11.30 мск) будут вынесены пять решений по отдельным искам российских бизнесменов к Совету ЕС, в которых они добиваются отмены введенных против них санкций. Речь идет о делах сооснователя Альфа-банка Германа Хана, главы металлургической группы ТМК Дмитрия Пумпянского, бывшего заместителя генерального директора Яндекса Тиграна Худавердяна, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, а также основателя и бывшего основного владельца группы "Уралхим" Дмитрия Мазепина. Ранее бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейских санкциях, сообщил РИА Новости, что суд Евросоюза отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10-20% случаев, однако Совет ЕС часто повторно включает тех же лиц в санкционные списки на новых основаниях. По его словам, ЕС лишь в редких случаях присуждали компенсацию ущерба лицам, попавшим под санкции, поскольку для этого необходимо доказать явную незаконность решений Совета ЕС. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были введены многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.  
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, виктор рашников, ес, альфа-банк, яндекс
Экономика, Мировая экономика, Виктор Рашников, ЕС, Альфа-банк, Яндекс
00:31 26.03.2026
 
Суд ЕС в четверг вынесет решения по искам пяти российских бизнесменов

Суд ЕС в четверг вынесет решения по искам пяти российских бизнесменов, включая Хана

БРЮССЕЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. Суд ЕС в четверг вынесет решения по искам пяти российских бизнесменов, включая сооснователя Альфа-банка Германа Хана, добивающихся исключения из санкционного списка Евросоюза.
Согласно повестке Суда ЕС, в четверг с 09.30 по местному времени (11.30 мск) будут вынесены пять решений по отдельным искам российских бизнесменов к Совету ЕС, в которых они добиваются отмены введенных против них санкций.
Речь идет о делах сооснователя Альфа-банка Германа Хана, главы металлургической группы ТМК Дмитрия Пумпянского, бывшего заместителя генерального директора Яндекса Тиграна Худавердяна, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, а также основателя и бывшего основного владельца группы "Уралхим" Дмитрия Мазепина.
Ранее бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейских санкциях, сообщил РИА Новости, что суд Евросоюза отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10-20% случаев, однако Совет ЕС часто повторно включает тех же лиц в санкционные списки на новых основаниях. По его словам, ЕС лишь в редких случаях присуждали компенсацию ущерба лицам, попавшим под санкции, поскольку для этого необходимо доказать явную незаконность решений Совета ЕС.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были введены многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.
 
 
ЭкономикаМировая экономикаВиктор РашниковЕСАльфа-банкЯндекс
 
 
