https://1prime.ru/20260326/sud-868627158.html

Суд ЕС в четверг вынесет решения по искам пяти российских бизнесменов

2026-03-26T00:31+0300

экономика

мировая экономика

виктор рашников

ес

альфа-банк

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868627158.jpg?1774474304

БРЮССЕЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. Суд ЕС в четверг вынесет решения по искам пяти российских бизнесменов, включая сооснователя Альфа-банка Германа Хана, добивающихся исключения из санкционного списка Евросоюза. Согласно повестке Суда ЕС, в четверг с 09.30 по местному времени (11.30 мск) будут вынесены пять решений по отдельным искам российских бизнесменов к Совету ЕС, в которых они добиваются отмены введенных против них санкций. Речь идет о делах сооснователя Альфа-банка Германа Хана, главы металлургической группы ТМК Дмитрия Пумпянского, бывшего заместителя генерального директора Яндекса Тиграна Худавердяна, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, а также основателя и бывшего основного владельца группы "Уралхим" Дмитрия Мазепина. Ранее бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейских санкциях, сообщил РИА Новости, что суд Евросоюза отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10-20% случаев, однако Совет ЕС часто повторно включает тех же лиц в санкционные списки на новых основаниях. По его словам, ЕС лишь в редких случаях присуждали компенсацию ущерба лицам, попавшим под санкции, поскольку для этого необходимо доказать явную незаконность решений Совета ЕС. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были введены многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

