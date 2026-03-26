ОДК подала в суд на аргентинскую газотранспортную компанию

2026-03-26T16:07+0300

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") просит Арбитражный суд Москвы взыскать около 2,1 миллиона долларов (около 166 миллионов рублей по текущему курсу) с аргентинской газотранспортной компании Transportadora de Gas del Sur, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель истца, речь в иске идет о взыскании задолженности по контрактам. Более подробно он позицию истца не излагал. Ответчик своего представителя на предварительные слушания не прислал, и у суда отсутствуют доказательства его надлежащего извещения о процессе. Следующее заседание суд назначил на 24 ноября. В 2018 году сообщалось, что ОДК реализует ряд контрактов с Transportadora de Gas del Sur на поставку новых газотурбинных двигателей и сервисное обслуживание уже находящихся в эксплуатации компрессорных станций газоперекачивающих агрегатов. Объединенная двигателестроительная корпорация – единственная в России компания, которая специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ, нефтегазовой промышленности и энергетики.

https://1prime.ru/20260326/yugk-868649397.html

