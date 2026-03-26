ОДК подала в суд на аргентинскую газотранспортную компанию
ОДК подала в суд на аргентинскую газотранспортную компанию - 26.03.2026, ПРАЙМ
ОДК подала в суд на аргентинскую газотранспортную компанию
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") просит Арбитражный суд Москвы взыскать около 2,1 миллиона долларов (около... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T16:07+0300
2026-03-26T16:07+0300
2026-03-26T16:07+0300
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") просит Арбитражный суд Москвы взыскать около 2,1 миллиона долларов (около 166 миллионов рублей по текущему курсу) с аргентинской газотранспортной компании Transportadora de Gas del Sur, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель истца, речь в иске идет о взыскании задолженности по контрактам. Более подробно он позицию истца не излагал. Ответчик своего представителя на предварительные слушания не прислал, и у суда отсутствуют доказательства его надлежащего извещения о процессе. Следующее заседание суд назначил на 24 ноября. В 2018 году сообщалось, что ОДК реализует ряд контрактов с Transportadora de Gas del Sur на поставку новых газотурбинных двигателей и сервисное обслуживание уже находящихся в эксплуатации компрессорных станций газоперекачивающих агрегатов. Объединенная двигателестроительная корпорация – единственная в России компания, которая специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ, нефтегазовой промышленности и энергетики.
https://1prime.ru/20260326/yugk-868649397.html
бизнес, россия, москва, ростех
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Ростех
ОДК подала в суд на аргентинскую газотранспортную компанию
ОДК просит суд взыскать около 2,1 миллиона долларов с аргентинской компании
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") просит Арбитражный суд Москвы взыскать около 2,1 миллиона долларов (около 166 миллионов рублей по текущему курсу) с аргентинской газотранспортной компании Transportadora de Gas del Sur, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель истца, речь в иске идет о взыскании задолженности по контрактам. Более подробно он позицию истца не излагал. Ответчик своего представителя на предварительные слушания не прислал, и у суда отсутствуют доказательства его надлежащего извещения о процессе.
Следующее заседание суд назначил на 24 ноября.
В 2018 году сообщалось, что ОДК реализует ряд контрактов с Transportadora de Gas del Sur на поставку новых газотурбинных двигателей и сервисное обслуживание уже находящихся в эксплуатации компрессорных станций газоперекачивающих агрегатов.
Объединенная двигателестроительная корпорация – единственная в России компания, которая специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ, нефтегазовой промышленности и энергетики.
Суд отменил арест денежных средств ЮГК