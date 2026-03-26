https://1prime.ru/20260326/telegram-868652610.html

Telegram умирает вслед за WhatsApp, сообщил глава "Ростелекома"

Telegram умирает вслед за WhatsApp, сообщил глава "Ростелекома" - 26.03.2026, ПРАЙМ

Telegram умирает вслед за WhatsApp, сообщил глава "Ростелекома"

Telegram в России умирает следом за WhatsApp*, тогда как нацмессенджер Max растет быстрыми темпами, рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T17:15+0300

2026-03-26T17:15+0300

2026-03-26T17:15+0300

происшествия

технологии

россия

михаил осеевский

whatsapp

telegram

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864150043_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3c0572b4b29bf739d823ba7a1f1bce9e.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Telegram в России умирает следом за WhatsApp*, тогда как нацмессенджер Max растет быстрыми темпами, рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. "Трафик WhatsApp* отсутствует вообще. Его практически не существует. WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас… Быстрыми темпами растет трафик Max", - сообщил он в рамках съезда РСПП. Он также отметил, что после того, как в иностранных мессенджерах перестала существовать голосовая связь, количество звонков по обычной мобильной связи выросло. Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* для противодействия преступникам. На сегодняшний день WhatsApp* на территории России практически не работает. А с февраля Роскомнадзор активно замедляет и работу Telegram - из-за нарушения российского законодательства. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, михаил осеевский, whatsapp, telegram, роскомнадзор