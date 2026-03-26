Telegram умирает вслед за WhatsApp, сообщил глава "Ростелекома"
Telegram в России умирает следом за WhatsApp*, тогда как нацмессенджер Max растет быстрыми темпами, рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. | 26.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Telegram в России умирает следом за WhatsApp*, тогда как нацмессенджер Max растет быстрыми темпами, рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. "Трафик WhatsApp* отсутствует вообще. Его практически не существует. WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас… Быстрыми темпами растет трафик Max", - сообщил он в рамках съезда РСПП. Он также отметил, что после того, как в иностранных мессенджерах перестала существовать голосовая связь, количество звонков по обычной мобильной связи выросло. Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* для противодействия преступникам. На сегодняшний день WhatsApp* на территории России практически не работает. А с февраля Роскомнадзор активно замедляет и работу Telegram - из-за нарушения российского законодательства. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://1prime.ru/20260325/bilayn-868610573.html
