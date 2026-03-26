Telegram умирает вслед за WhatsApp, сообщил глава "Ростелекома" - 26.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260326/telegram-868652610.html
Telegram умирает вслед за WhatsApp, сообщил глава "Ростелекома"
Telegram умирает вслед за WhatsApp, сообщил глава "Ростелекома" - 26.03.2026, ПРАЙМ
Telegram умирает вслед за WhatsApp, сообщил глава "Ростелекома"
Telegram в России умирает следом за WhatsApp*, тогда как нацмессенджер Max растет быстрыми темпами, рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T17:15+0300
2026-03-26T17:15+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Telegram в России умирает следом за WhatsApp*, тогда как нацмессенджер Max растет быстрыми темпами, рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. "Трафик WhatsApp* отсутствует вообще. Его практически не существует. WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас… Быстрыми темпами растет трафик Max", - сообщил он в рамках съезда РСПП. Он также отметил, что после того, как в иностранных мессенджерах перестала существовать голосовая связь, количество звонков по обычной мобильной связи выросло. Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* для противодействия преступникам. На сегодняшний день WhatsApp* на территории России практически не работает. А с февраля Роскомнадзор активно замедляет и работу Telegram - из-за нарушения российского законодательства. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
технологии, россия, михаил осеевский, whatsapp, telegram, роскомнадзор
Происшествия, Технологии, РОССИЯ, Михаил Осеевский, WhatsApp, Telegram, Роскомнадзор
17:15 26.03.2026
 
Telegram умирает вслед за WhatsApp, сообщил глава "Ростелекома"

Глава "Ростелекома" Осеевский: Telegram умирает вслед за WhatsApp

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Telegram в России умирает следом за WhatsApp*, тогда как нацмессенджер Max растет быстрыми темпами, рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"Трафик WhatsApp* отсутствует вообще. Его практически не существует. WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас… Быстрыми темпами растет трафик Max", - сообщил он в рамках съезда РСПП.
Он также отметил, что после того, как в иностранных мессенджерах перестала существовать голосовая связь, количество звонков по обычной мобильной связи выросло.
Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* для противодействия преступникам. На сегодняшний день WhatsApp* на территории России практически не работает. А с февраля Роскомнадзор активно замедляет и работу Telegram - из-за нарушения российского законодательства.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
