Teva зарегистрировала товарный знак в России

2026-03-26T06:16+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Одна из ведущих мировых фармацевтических компаний Teva зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака для продажи назального спрея "Дуоназе" поступила в ведомство в марте 2025 года. Роспатент принял решение о регистрации в марте текущего года. Teva Pharmaceutical - одна из крупнейших международных фармкомпаний со штаб-квартирой в Израиле. Компания работает более чем в 50 странах.

