В Польше дизельное топливо подорожало более чем на 40 процентов

2026-03-26T21:41+0300

ВАРШАВА, 26 мар - ПРАЙМ. Дизельное топливо в Польше с начала марта подорожало более чем на 40%, сообщил министр энергетики Анджей Доманьский в ходе экстренного заседания кабмина. "Цены дизельного топлива более чем на 40%, бензина – 25%. Это ситуация, которую мы в настоящее время видим на автозаправочных станциях", - сказал Доманьский. В четверг после обеда премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правительство намерено срочно снизить НДС и акцизы на топливо, ограничить прибыль топливных компаний, временно ввести максимальную розничную цену на топливо. Глава же правительства на заседании кабмина предостерег от того, чтобы продавцы топлива не получали дополнительные прибыли в результате действий правительства. "Мы должны следить, чтобы никто не заработал на поляках. Все время одна и та же проблема – иногда понижаются ставки, а клиент платит то же самое, а кто-то на этом зарабатывает. Так что, мы работаем над тем, чтобы избежать этой угрозы", - сказал Туск. Ранее он сообщил, что правительство планирует снижение ставки НДС на топливо до 8% с 23% и снижение акциза до минимума, разрешенного в Европейском союзе - 29 и 28 грошей (около 0,07 доллара) на бензин и дизтопливо соответственно. В четверг в Польше был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что неизбежно отразилось на уровне экспорта и добычи нефти. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

