Токаев назвал объем взаимной торговли России и Казахстана уникальным
2026-03-26T12:34+0300
АСТАНА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал уникальным результатом приближение объема взаимной торговли России и Казахстана к показателям в 30 миллиардов долларов. "Объем торговли уверенно приближается к 30 миллиардам долларов. Можно сказать, что это уникальные результаты", - сказал Токаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Президент Казахстана также заявил о развитии экономического сотрудничества двух стран, отметив, что уже реализованы 122 достаточно крупных проекта. Рабочий визит российского премьер-министра в Казахстан продлится 25-27 марта. Он также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте.
Токаев назвал приближение взаимной торговли РФ и Казахстана к $30 млрд уникальным