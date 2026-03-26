"Конец войне": в Британии обратились к Трампу с мрачными новостями об Иране - 26.03.2026, ПРАЙМ
"Конец войне": в Британии обратились к Трампу с мрачными новостями об Иране
07:21 26.03.2026
 
"Конец войне": в Британии обратились к Трампу с мрачными новостями об Иране

Guardian: в США увеличивается давление на Трампа из-за успешных действий Ирана

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. В США растет давление на президента США Дональда Трампа из-за успешных действий Ирана и блокады Ормузского пролива, пишет британская газета Guardian.
"Внутри страны на Трампа растет давление с требованием положить конец войне с Ираном, поскольку иранские атаки на энергетическую инфраструктуру Персидского залива и фактическая блокада Ормузского пролива привели к резкому росту цен на нефть во многих странах мира", — говорится в материале.
Как отмечает издание, большинство американцев считает чрезмерным ведение войны с Ираном, согласно данным последнего опроса, проведенным изданием Associated Press.
"Израиль, напротив, стремится продолжать боевые действия, пытаясь еще больше навредить иранскому режиму", — говорится в материале.
Вчера глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход через Ормузский пролив запрещен только судам противников, к которым Тегеран относит США и Израиль. По данным агентства Tasnim, в список стран, чьим судам проход разрешен, попали Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Ранее в среду агентство Bloomberg опубликовало текст мирного плана, который Вашингтон якобы передал Тегерану. Согласно одному из 15 положений, Ормузский пролив должен оставаться зоной свободного судоходства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
