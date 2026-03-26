Трамп заявил, что США задействуют альтернативный механизм в торговле

2026-03-26T18:47+0300

ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты задействуют альтернативный механизм в торговой политике после решения Верховного суда страны об отмене импортных пошлин, заявил президент США Дональд Трамп. "Они (Верховный суд - ред.) совершили ужасную ошибку. Но все в порядке, потому что у нас есть другой метод, который ничуть не хуже. Мы воспользуемся другим методом", - сказал он в ходе заседания кабинета своей администрации.

