На Украине обеспокоились сигналом Трампа после слов Зеленского

На Украине обеспокоились сигналом Трампа после слов Зеленского - 26.03.2026, ПРАЙМ

На Украине обеспокоились сигналом Трампа после слов Зеленского

Публикация президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social о вмешательстве Украины в американские выборы свидетельствует о растущем недовольстве... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T23:28+0300

2026-03-26T23:28+0300

2026-03-26T23:28+0300

сша

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

украина

владимир путин

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Публикация президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social о вмешательстве Украины в американские выборы свидетельствует о растущем недовольстве Вашингтона действиями Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua"."Причина такого раздражения президента США очевидна — Киев отказывается выводить войска из Донбасса, чем и тормозит реализацию плана по завершению конфликта на Украине", — говорится в публикации.Отмечается, что подобные заявления могут сигнализировать о намерении усилить давление на Киев, причем расследование вмешательства в выборы может стать одним из инструментов. Также у Вашингтона, по данным издания, есть и другие рычаги влияния.Трамп ранее заявил в соцсети Truth Social, что Украина пыталась помешать ему победить на президентских выборах в 2024 году.Ранее он также отмечал, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы по урегулированию конфликта. По его словам, с президентом России Владимиром Путиным "гораздо проще договориться".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта подчеркнул, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине, а динамика на фронте остается "позитивной для нас".

https://1prime.ru/20260326/zelenskiy-868667029.html

https://1prime.ru/20260326/bouz-868667201.html

сша

вашингтон

украина

сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, украина, владимир путин