На Украине обеспокоились сигналом Трампа после слов Зеленского
Публикация президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social о вмешательстве Украины в американские выборы свидетельствует о растущем недовольстве... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T23:28+0300
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Публикация президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social о вмешательстве Украины в американские выборы свидетельствует о растущем недовольстве Вашингтона действиями Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua"."Причина такого раздражения президента США очевидна — Киев отказывается выводить войска из Донбасса, чем и тормозит реализацию плана по завершению конфликта на Украине", — говорится в публикации.Отмечается, что подобные заявления могут сигнализировать о намерении усилить давление на Киев, причем расследование вмешательства в выборы может стать одним из инструментов. Также у Вашингтона, по данным издания, есть и другие рычаги влияния.Трамп ранее заявил в соцсети Truth Social, что Украина пыталась помешать ему победить на президентских выборах в 2024 году.Ранее он также отмечал, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы по урегулированию конфликта. По его словам, с президентом России Владимиром Путиным "гораздо проще договориться".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта подчеркнул, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине, а динамика на фронте остается "позитивной для нас".
Слова Трампа о выборах показали раздражение Вашингтона Киевом