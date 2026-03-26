Котяков назвал даты Всероссийской ярмарки трудоустройства - 26.03.2026, ПРАЙМ
Котяков назвал даты Всероссийской ярмарки трудоустройства
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 17 апреля и 26 июня в 2026 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "В этом году ярмарка пройдет 17 апреля и 26 июня", - сказал Котяков в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Ярмарка проходит во всех регионах страны одновременно с 2023 года, а теперь включена в нацпроект "Кадры", который стартовал в 2025 году.
Котяков назвал даты Всероссийской ярмарки трудоустройства

Котяков: Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году пройдет 17 апреля и 26 июня

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 17 апреля и 26 июня в 2026 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"В этом году ярмарка пройдет 17 апреля и 26 июня", - сказал Котяков в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ярмарка проходит во всех регионах страны одновременно с 2023 года, а теперь включена в нацпроект "Кадры", который стартовал в 2025 году.
 
