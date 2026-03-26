Госдума приняла к сведению годовой отчет ЦБ

Госдума приняла к сведению отчет Банка России за 2025 год. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T15:09+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла к сведению отчет Банка России за 2025 год. Годовой отчет отражает результаты деятельности ЦБ за прошлый год и содержит его финансовую отчетность, которая подтверждена аудиторами ООО "Б 1 - Аудит" и Счетной палаты РФ. В отчете дан подробный анализ состояния экономики РФ, финансовых институтов и конкурентной среды на финансовом рынке, описаны меры по поддержанию ценовой и финансовой стабильности. Особое внимание в нем уделено результатам применения мер по борьбе с финансовым мошенничеством и повышение кибербезопасности, защиту прав потребителей на финансовом рынке. "Мы проходим непростой период для страны. Потребовалось задействовать все ресурсы, чтобы в таких исключительно сложных условиях экономика могла развиваться, решать стоящие перед страной задачи и перестраиваться на марше", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, представляя отчет депутатам. "Принципиально важно, что наш отчет рассматривается не в отрыве от работы правительства. У нас с правительством общие цели – это рост благосостояния граждан, развитие экономики, и результаты нашей работы взаимосвязаны", - подчеркнула она. Исходя из отчета, Банк России проводил денежно-кредитную политику (ДКП), направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. В итоге инфляция с 9,5% в 2024 году снизилась до 5,6% в 2025 году, что стало минимальным приростом цен с 2020 года. Согласно отчету, доходы Банка России в 2025 году составили 942,177 миллиарда рублей, расходы – 1,127 триллиона рублей. Таким образом, впервые за три года ЦБ получил убыток - в размере 184,837 миллиарда рублей. Такой финансовый результат формировался в условиях сокращения суммарного объема рефинансирования кредитных организаций за 2025 год, а также снижения доли кредитов, предоставляемых по более высокой ставке, в общем объеме рефинансирования. Это повлияло на уменьшение процентных доходов ЦБ от операций рефинансирования по сравнению с 2024 годом, в то время как процентные расходы по операциям абсорбирования остались в целом на прежнем уровне. По итогам рассмотрения отчета Госдума рекомендовала Банку России проводить ДКП, "обеспечивающую ценовую и финансовую стабильность, формирование условий для сбалансированного и устойчивого роста российской экономики, учитывая сохраняющееся санкционное давление и структурную трансформацию российской экономики". Регулятору также предложено продолжать реализацию мер по ограничению рисков избыточной долговой нагрузки заемщиков, в том числе с применением соответствующих инструментов макропруденциального регулирования. При этом рекомендуется проводить мониторинг устойчивости корпоративных заемщиков и "принимать меры по ограничению рисков кредитной концентрации" в отношении таких заемщиков. Кроме того, Госдума рекомендует Банку России продолжать разработку мер, направленных на повышение доступности банковских и иных финансовых услуг для населения и бизнеса в регионах, включая отдаленные и малонаселенные территории, и проводить мониторинг доступности таких услуг. Регулятору также предлагается продолжать работу по "взаимному признанию кредитных рейтингов российскими кредитными рейтинговыми агентствами и национальными кредитными рейтинговыми агентствами дружественных стран".

https://1prime.ru/20260326/inflyatsiya-868646007.html

https://1prime.ru/20260326/ekonomika-868645657.html

https://1prime.ru/20260326/sberezheniya-868647036.html

