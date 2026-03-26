Польши хочет срочно снизить НДС и акцизы на топливо, заявил Туск
Правительство Польши хочет срочно снизить НДС и акцизы на топливо, чтобы прекратить рост цен на АЗС, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск
2026-03-26T18:00+0300
ВАРШАВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство Польши хочет срочно снизить НДС и акцизы на топливо, чтобы прекратить рост цен на АЗС, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. На вечер четверга Туск созывает чрезвычайное заседание правительства по вопросам цен на топливо. "Необходимы законодательные решения. Мы предусматриваем снижение ставки НДС с 23% до 8% и снижение акциза до минимума, разрешенного в Европейском союзе - 29 и 28 грошей (около 0,07 доллара) на бензин и дизель соответственно", - сказал Туск. Он отметил, что после вечернего заседания правительства немедленно будут разработаны соответствующие законопроекты и уже на следующий день переданы в парламент. "Если завтра удастся принять эти законы в парламенте, а президент их быстро подпишет, то снижение цен на топливо можно ожидать еще перед праздниками (5 апреля западные христиане отмечают Пасху)", - сказал Туск. Он предположил, что в результате этих мер розничная цена топлива может снизиться на один злотый (около 0,27 доллара) за литр. В четверг в Польше был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого за литр (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что неизбежно отразилось на уровне экспорта и добычи нефти. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
