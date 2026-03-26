Польши хочет срочно снизить НДС и акцизы на топливо, заявил Туск
Энергетика
Польши хочет срочно снизить НДС и акцизы на топливо, заявил Туск
Польши хочет срочно снизить НДС и акцизы на топливо, заявил Туск
2026-03-26T18:00+0300
энергетика
иран
польша
сша
дональд туск
https://1prime.ru/20260326/rumyniya-868652054.html
18:00 26.03.2026
 
Польши хочет срочно снизить НДС и акцизы на топливо, заявил Туск

Заправка автомобиля. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство Польши хочет срочно снизить НДС и акцизы на топливо, чтобы прекратить рост цен на АЗС, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
На вечер четверга Туск созывает чрезвычайное заседание правительства по вопросам цен на топливо.
"Необходимы законодательные решения. Мы предусматриваем снижение ставки НДС с 23% до 8% и снижение акциза до минимума, разрешенного в Европейском союзе - 29 и 28 грошей (около 0,07 доллара) на бензин и дизель соответственно", - сказал Туск.
Он отметил, что после вечернего заседания правительства немедленно будут разработаны соответствующие законопроекты и уже на следующий день переданы в парламент.
"Если завтра удастся принять эти законы в парламенте, а президент их быстро подпишет, то снижение цен на топливо можно ожидать еще перед праздниками (5 апреля западные христиане отмечают Пасху)", - сказал Туск.
Он предположил, что в результате этих мер розничная цена топлива может снизиться на один злотый (около 0,27 доллара) за литр.
В четверг в Польше был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого за литр (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что неизбежно отразилось на уровне экспорта и добычи нефти. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Румыния ввела запрет на вывоз дизельного топлива и сырой нефти
16:53
 
