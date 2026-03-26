"Отдать России": в Киеве жестко ответили на слова Зеленского о территориях
Бывший советник президента Леонида Кучмы, Олег Соскин, в своем YouTube-канале выразил мнение, что у Владимира Зеленского нет иного пути, кроме как пойти на...
МОСКВА, 26 марта — ПРАЙМ. Бывший советник президента Леонида Кучмы, Олег Соскин, в своем YouTube-канале выразил мнение, что у Владимира Зеленского нет иного пути, кроме как пойти на территориальные уступки России в рамках переговорного процесса. "Зеленский сам может принимать решения? Нет, не может, ему вот США сказали, что нужно отдать России ради сделки, а ему приходится признать это, прикрываясь сказками о гарантиях безопасности", — сказал он.Комментарий экс-советника стал ответом на недавнее интервью главы украинского государства агентству Reuters. В нем утверждалось, что США якобы предложили гарантии безопасности для Украины в обмен на территориальные уступки, включая передачу всего Донбасса России. Эксперт подчеркивает, что данное заявление Зеленского демонстрирует беспомощность Киева, находящегося под сильным влиянием Вашингтона. "Выбора ему не оставили", — резюмировал Соскин.Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна недавно призвала Зеленского к заключению соглашения с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу нежелания Киева закончить конфликт путем достижения соглашения. Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорным решениям по украинскому кризису. Это, по словам представителей Кремля, основано на договоренностях, достигнутых лидерами на саммите в Аляске, с акцентом на устранение угроз национальной безопасности России.
