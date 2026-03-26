"Отдать России": в Киеве жестко ответили на слова Зеленского о территориях - 26.03.2026, ПРАЙМ
"Отдать России": в Киеве жестко ответили на слова Зеленского о территориях
"Отдать России": в Киеве жестко ответили на слова Зеленского о территориях - 26.03.2026, ПРАЙМ
"Отдать России": в Киеве жестко ответили на слова Зеленского о территориях
Бывший советник президента Леонида Кучмы, Олег Соскин, в своем YouTube-канале выразил мнение, что у Владимира Зеленского нет иного пути, кроме как пойти на... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T07:40+0300
2026-03-26T07:40+0300
МОСКВА, 26 марта — ПРАЙМ. Бывший советник президента Леонида Кучмы, Олег Соскин, в своем YouTube-канале выразил мнение, что у Владимира Зеленского нет иного пути, кроме как пойти на территориальные уступки России в рамках переговорного процесса. "Зеленский сам может принимать решения? Нет, не может, ему вот США сказали, что нужно отдать России ради сделки, а ему приходится признать это, прикрываясь сказками о гарантиях безопасности", — сказал он.Комментарий экс-советника стал ответом на недавнее интервью главы украинского государства агентству Reuters. В нем утверждалось, что США якобы предложили гарантии безопасности для Украины в обмен на территориальные уступки, включая передачу всего Донбасса России. Эксперт подчеркивает, что данное заявление Зеленского демонстрирует беспомощность Киева, находящегося под сильным влиянием Вашингтона. "Выбора ему не оставили", — резюмировал Соскин.Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна недавно призвала Зеленского к заключению соглашения с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу нежелания Киева закончить конфликт путем достижения соглашения. Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорным решениям по украинскому кризису. Это, по словам представителей Кремля, основано на договоренностях, достигнутых лидерами на саммите в Аляске, с акцентом на устранение угроз национальной безопасности России.
общество , мировая экономика, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин, reuters
Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Соскин, Reuters
07:40 26.03.2026
 
"Отдать России": в Киеве жестко ответили на слова Зеленского о территориях

Соскин: Зеленский понимает, что альтернативы соглашению с Россией у Киева нет

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
МОСКВА, 26 марта — ПРАЙМ. Бывший советник президента Леонида Кучмы, Олег Соскин, в своем YouTube-канале выразил мнение, что у Владимира Зеленского нет иного пути, кроме как пойти на территориальные уступки России в рамках переговорного процесса.
"Зеленский сам может принимать решения? Нет, не может, ему вот США сказали, что нужно отдать России ради сделки, а ему приходится признать это, прикрываясь сказками о гарантиях безопасности", — сказал он.
Комментарий экс-советника стал ответом на недавнее интервью главы украинского государства агентству Reuters. В нем утверждалось, что США якобы предложили гарантии безопасности для Украины в обмен на территориальные уступки, включая передачу всего Донбасса России.
Эксперт подчеркивает, что данное заявление Зеленского демонстрирует беспомощность Киева, находящегося под сильным влиянием Вашингтона.
"Выбора ему не оставили", — резюмировал Соскин.
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна недавно призвала Зеленского к заключению соглашения с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу нежелания Киева закончить конфликт путем достижения соглашения.
Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорным решениям по украинскому кризису. Это, по словам представителей Кремля, основано на договоренностях, достигнутых лидерами на саммите в Аляске, с акцентом на устранение угроз национальной безопасности России.
ОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампОлег СоскинReuters
 
 
