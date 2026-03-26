Назван следующий президент Украины

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прочит Владимиру Зеленскому новый президентский срок вопреки невысокому уровню доверия ему среди сограждан.

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прочит Владимиру Зеленскому новый президентский срок вопреки невысокому уровню доверия ему среди сограждан. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону*."Зеленский станет следующим президентом. <…> Я так думаю", — утверждает Кулеба.Компания Ipsos в феврале провела опрос среди украинцев о том, кому из политиков они доверяют. В тройку лидеров Зеленский не попал. Так, по популярности его обошли бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, боксер Александр Усик и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**. Глава киевского режима оказался на четвертом месте.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года глава Белого дома Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.** Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20260320/ukraina-868481227.html

https://1prime.ru/20260313/rossiya-868274747.html

