Назван следующий президент Украины - 26.03.2026, ПРАЙМ
Назван следующий президент Украины
Назван следующий президент Украины - 26.03.2026, ПРАЙМ
Назван следующий президент Украины
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прочит Владимиру Зеленскому новый президентский срок вопреки невысокому уровню доверия ему среди сограждан. Об этом он... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T13:17+0300
2026-03-26T13:17+0300
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прочит Владимиру Зеленскому новый президентский срок вопреки невысокому уровню доверия ему среди сограждан. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону*."Зеленский станет следующим президентом. &lt;…&gt; Я так думаю", — утверждает Кулеба.Компания Ipsos в феврале провела опрос среди украинцев о том, кому из политиков они доверяют. В тройку лидеров Зеленский не попал. Так, по популярности его обошли бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, боксер Александр Усик и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**. Глава киевского режима оказался на четвертом месте.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года глава Белого дома Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.** Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, всу
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, ВСУ
13:17 26.03.2026
 
Назван следующий президент Украины

Кулеба считает, что Зеленского переизберут президентом Украины

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прочит Владимиру Зеленскому новый президентский срок вопреки невысокому уровню доверия ему среди сограждан. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону*.

"Зеленский станет следующим президентом. <…> Я так думаю", — утверждает Кулеба.
Компания Ipsos в феврале провела опрос среди украинцев о том, кому из политиков они доверяют. В тройку лидеров Зеленский не попал. Так, по популярности его обошли бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, боксер Александр Усик и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**. Глава киевского режима оказался на четвертом месте.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года глава Белого дома Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
** Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
УКРАИНАВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаВСУ
 
 
