В Раде обратились с ужасным предупреждением к украинцам - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260326/ukraina-868643731.html
В Раде обратились с ужасным предупреждением к украинцам
В Раде обратились с ужасным предупреждением к украинцам - 26.03.2026, ПРАЙМ
В Раде обратились с ужасным предупреждением к украинцам
Украина находится на грани финансовой катастрофы, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T13:22+0300
2026-03-26T13:22+0300
украина
киев
всемирный банк
запад
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691691_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e17c358a3c95e9752945351a661e9b92.jpg
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Украина находится на грани финансовой катастрофы, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев."Хочу немного вернуть вас в реальность, в которой оказалась страна: страна на грани финансовой катастрофы", - заявил Гетманцев на заседании украинского парламента, трансляцию которого ведет украинский телеканал "Рада".Как заявил Гетманцев, в прошлом году Украина не смогла выполнить 14 индикаторов программы Ukraine Facility, из-за чего бюджет страны потерял 3,9 миллиарда евро внешнего финансирования. В первом квартале текущего года не были выполнены пять из пяти таких индикаторов. Если Украина провалит принятие четырех требуемых для обеспечения финансовой поддержки законов, Киев потеряет еще 3,3 миллиарда долларов от Всемирного банка, добавил парламентарий.Гетманцев также напомнил депутатам, что кредит от ЕС на 90 миллиардов евро и меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) находятся на грани срыва и призвал начать работать над выполнением требований, необходимых для продолжения внешнего финансирования.Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
украина
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691691_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_09435b15538f7ab371fc90ae181e64cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, всемирный банк, запад, ес
УКРАИНА, Киев, Всемирный банк, ЗАПАД, ЕС
13:22 26.03.2026
 
В Раде обратились с ужасным предупреждением к украинцам

Нардеп Гетманцев заявил, что Украина оказалась на грани финансовой катастрофы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Украина находится на грани финансовой катастрофы, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
"Хочу немного вернуть вас в реальность, в которой оказалась страна: страна на грани финансовой катастрофы", - заявил Гетманцев на заседании украинского парламента, трансляцию которого ведет украинский телеканал "Рада".
Как заявил Гетманцев, в прошлом году Украина не смогла выполнить 14 индикаторов программы Ukraine Facility, из-за чего бюджет страны потерял 3,9 миллиарда евро внешнего финансирования. В первом квартале текущего года не были выполнены пять из пяти таких индикаторов. Если Украина провалит принятие четырех требуемых для обеспечения финансовой поддержки законов, Киев потеряет еще 3,3 миллиарда долларов от Всемирного банка, добавил парламентарий.
Гетманцев также напомнил депутатам, что кредит от ЕС на 90 миллиардов евро и меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) находятся на грани срыва и призвал начать работать над выполнением требований, необходимых для продолжения внешнего финансирования.

Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
УКРАИНАКиевВсемирный банкЗАПАДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала