В Раде обратились с ужасным предупреждением к украинцам

В Раде обратились с ужасным предупреждением к украинцам - 26.03.2026, ПРАЙМ

В Раде обратились с ужасным предупреждением к украинцам

Украина находится на грани финансовой катастрофы, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T13:22+0300

2026-03-26T13:22+0300

2026-03-26T13:22+0300

украина

киев

всемирный банк

запад

ес

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Украина находится на грани финансовой катастрофы, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев."Хочу немного вернуть вас в реальность, в которой оказалась страна: страна на грани финансовой катастрофы", - заявил Гетманцев на заседании украинского парламента, трансляцию которого ведет украинский телеканал "Рада".Как заявил Гетманцев, в прошлом году Украина не смогла выполнить 14 индикаторов программы Ukraine Facility, из-за чего бюджет страны потерял 3,9 миллиарда евро внешнего финансирования. В первом квартале текущего года не были выполнены пять из пяти таких индикаторов. Если Украина провалит принятие четырех требуемых для обеспечения финансовой поддержки законов, Киев потеряет еще 3,3 миллиарда долларов от Всемирного банка, добавил парламентарий.Гетманцев также напомнил депутатам, что кредит от ЕС на 90 миллиардов евро и меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) находятся на грани срыва и призвал начать работать над выполнением требований, необходимых для продолжения внешнего финансирования.Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

украина

киев

запад

украина, киев, всемирный банк, запад, ес