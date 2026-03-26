США исключили "Беларуськалий" и ряд других компаний из санкционных списков

США исключили "Беларуськалий" и ряд других компаний из санкционных списков

2026-03-26T18:18+0300

ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. США исключили "Беларуськалий" и ряд других зарегистрированных в Белоруссии организаций из санкционных списков, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. В перечне исключений из-под действия санкций помимо "Беларуськалия" - "Агророзквит" и ОАО "Белорусская калийная компания".Ранее, в декабре прошлого года американский минфин разрешил финансовые операции с рядом предприятий белорусского калийного сектора, разрешение было выдано после заявления спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула о том, что Вашингтон принял решение о снятии санкций.

