США исключили "Беларуськалий" и ряд других компаний из санкционных списков - 26.03.2026, ПРАЙМ
США исключили "Беларуськалий" и ряд других компаний из санкционных списков
2026-03-26T18:18+0300
ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. США исключили "Беларуськалий" и ряд других зарегистрированных в Белоруссии организаций из санкционных списков, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. В перечне исключений из-под действия санкций помимо "Беларуськалия" - "Агророзквит" и ОАО "Белорусская калийная компания".Ранее, в декабре прошлого года американский минфин разрешил финансовые операции с рядом предприятий белорусского калийного сектора, разрешение было выдано после заявления спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула о том, что Вашингтон принял решение о снятии санкций.
18:18 26.03.2026
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов в Вашингтоне
Здание Министерства финансов в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Здание Министерства финансов в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. США исключили "Беларуськалий" и ряд других зарегистрированных в Белоруссии организаций из санкционных списков, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
В перечне исключений из-под действия санкций помимо "Беларуськалия" - "Агророзквит" и ОАО "Белорусская калийная компания".
Ранее, в декабре прошлого года американский минфин разрешил финансовые операции с рядом предприятий белорусского калийного сектора, разрешение было выдано после заявления спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула о том, что Вашингтон принял решение о снятии санкций.
