Вьетнам значительно нарастил закупки угля из России с начала года - 26.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Вьетнам значительно нарастил закупки угля из России с начала года
2026-03-26T11:12+0300
11:12 26.03.2026
 
Вьетнам значительно нарастил закупки угля из России с начала года

© РИА Новости . Людмила Щербакова
Уголь - ПРАЙМ, 26.03.2026
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вьетнам за январь-февраль увеличил объемы закупок российского угля на 15% по сравнению с прошлым годом - стоимость импорта достигла 161 миллиона долларов; физический же объём вырос на 35,5%, сообщает портал Vietnam.vn.
Согласно информации портала, за этот период Вьетнам потратил более 1,21 миллиарда долларов на импорт 11,16 миллиона тонн угля, что представляет собой увеличение объема на 3,6% и стоимости на 3,18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом поставки сосредоточились главным образом на трех основных странах - Австралии, Индонезии и России. Как отмечается, на общую стоимость импорта из этих трех стран приходится более 86% от общей стоимости импорта угля в страну.
"Наиболее впечатляющий рост объемов зафиксирован на российском рынке - 1,28 миллиона тонн, что на 35,52% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говориться в материале Vietnam.vn.
По данным портала, стоимость импорта угля из России достигла 161,02 миллиона долларов, увеличившись на 14,9%. В то же время, несмотря на резкое увеличение объемов, средняя импортная цена из России снизилась на 15,21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 125,8 доллара за тонну.
Таким образом, массовая доля российского угля в общем объеме, импортируемом во Вьетнам, составила 11,5%.
Крупнейшим поставщиком угля во Вьетнам остается Индонезия, на ее долю приходится 38,14% от общего объема импорта в страну. Он достиг 4,26 миллиона тонн на сумму 353,77 миллиона ​​долларов. Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели на этом рынке несколько снизились - объем на 4,85%, стоимость на 5,67%, цена на 0,86%.
На долю Австралии приходится 34,74% от общего объема импорта угля во Вьетнам - 3,88 миллиона тонн, что на 14,71% больше по объему и на 14,52% больше по стоимости, чем в прошлом году.
 
Об Агентстве
