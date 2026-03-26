https://1prime.ru/20260326/vtb-868660776.html

Открытие филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, заявил Костин

Вопрос об открытии филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T20:29+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860410783_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_8261b0c89375c82a8e839e249dea9519.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вопрос об открытии филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. "У нас там, по-моему, один сотрудник работал, местный гражданин. Сейчас, конечно, вопрос о филиале не рассматривается в этой ситуации", - сказал он в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, отвечая на вопрос, вывез ли ВТБ своих сотрудников из Ирана в связи с ближневосточным конфликтом и какие у банка дальнейшие планы в стране. В январе прошлого года пресс-служба ВТБ сообщала, что открытие филиала в Иране возможно после согласования с иранским финансовым регулятором, которое банк рассчитывает получить до конца года. Как тогда отметили в ВТБ, с Банком России это решение уже принципиально согласовано. А в августе прошлого года член правления ВТБ Ольга Баша сообщила, что банк получил официальное одобрение иранского центробанка на открытие филиала в Тегеране. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

