https://1prime.ru/20260326/vtb-868660776.html
Открытие филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, заявил Костин
Вопрос об открытии филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T20:29+0300
экономика
финансы
банки
россия
иран
тегеран
андрей костин
втб
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860410783_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_8261b0c89375c82a8e839e249dea9519.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вопрос об открытии филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. "У нас там, по-моему, один сотрудник работал, местный гражданин. Сейчас, конечно, вопрос о филиале не рассматривается в этой ситуации", - сказал он в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, отвечая на вопрос, вывез ли ВТБ своих сотрудников из Ирана в связи с ближневосточным конфликтом и какие у банка дальнейшие планы в стране. В январе прошлого года пресс-служба ВТБ сообщала, что открытие филиала в Иране возможно после согласования с иранским финансовым регулятором, которое банк рассчитывает получить до конца года. Как тогда отметили в ВТБ, с Банком России это решение уже принципиально согласовано. А в августе прошлого года член правления ВТБ Ольга Баша сообщила, что банк получил официальное одобрение иранского центробанка на открытие филиала в Тегеране. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860410783_62:0:438:282_1920x0_80_0_0_48f654be65f82c8d02337511a9e0b756.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
