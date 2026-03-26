Открытие филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, заявил Костин - 26.03.2026, ПРАЙМ
Открытие филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, заявил Костин
Открытие филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, заявил Костин - 26.03.2026, ПРАЙМ
Открытие филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, заявил Костин
Вопрос об открытии филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T20:29+0300
2026-03-26T20:29+0300
экономика
финансы
банки
россия
иран
тегеран
андрей костин
втб
банк россия
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вопрос об открытии филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. "У нас там, по-моему, один сотрудник работал, местный гражданин. Сейчас, конечно, вопрос о филиале не рассматривается в этой ситуации", - сказал он в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, отвечая на вопрос, вывез ли ВТБ своих сотрудников из Ирана в связи с ближневосточным конфликтом и какие у банка дальнейшие планы в стране. В январе прошлого года пресс-служба ВТБ сообщала, что открытие филиала в Иране возможно после согласования с иранским финансовым регулятором, которое банк рассчитывает получить до конца года. Как тогда отметили в ВТБ, с Банком России это решение уже принципиально согласовано. А в августе прошлого года член правления ВТБ Ольга Баша сообщила, что банк получил официальное одобрение иранского центробанка на открытие филиала в Тегеране. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
иран
тегеран
финансы, банки, россия, иран, тегеран, андрей костин, втб, банк россия
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, ИРАН, Тегеран, Андрей Костин, ВТБ, банк Россия
20:29 26.03.2026
 
Открытие филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, заявил Костин

Глава ВТБ Костин: вопрос об открытии филиала в Иране сейчас не рассматривается

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вопрос об открытии филиала ВТБ в Иране сейчас не рассматривается, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"У нас там, по-моему, один сотрудник работал, местный гражданин. Сейчас, конечно, вопрос о филиале не рассматривается в этой ситуации", - сказал он в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, отвечая на вопрос, вывез ли ВТБ своих сотрудников из Ирана в связи с ближневосточным конфликтом и какие у банка дальнейшие планы в стране.
В январе прошлого года пресс-служба ВТБ сообщала, что открытие филиала в Иране возможно после согласования с иранским финансовым регулятором, которое банк рассчитывает получить до конца года. Как тогда отметили в ВТБ, с Банком России это решение уже принципиально согласовано.
А в августе прошлого года член правления ВТБ Ольга Баша сообщила, что банк получил официальное одобрение иранского центробанка на открытие филиала в Тегеране.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯИРАНТегеранАндрей КостинВТБбанк Россия
 
 
