Минпросвещения предложило удвоить выплату учителям за переезд в приграничье

Выплаты педагогам, которые переехали в Белгородскую, Брянскую и Курскую области по программе "Земский учитель", планируется увеличить до двух миллионов рублей с

2026-03-26T14:58+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Выплаты педагогам, которые переехали в Белгородскую, Брянскую и Курскую области по программе "Земский учитель", планируется увеличить до двух миллионов рублей с 2027 года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Педагогам, которые переедут на работу в сельскую местность и малые города Белгородской, Брянской и Курской областей, планируется увеличить единовременную компенсационную выплату до 2 млн рублей", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен министерством просвещения. Планируется, что постановление вступит в силу с 1 января 2027 года. По поручению президента России Владимира Путина программа "Земский учитель" продлена до 2030 года. Она предусматривает осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, переехавшему на работу в сельскую школу, и 2 млн рублей учителю, переехавшему на работу в регионы Дальневосточного федерального округа, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

