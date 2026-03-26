Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпросвещения предложило удвоить выплату учителям за переезд в приграничье - 26.03.2026, ПРАЙМ
Минпросвещения предложило удвоить выплату учителям за переезд в приграничье
2026-03-26T14:58+0300
Минпросвещения предложило удвоить выплату учителям за переезд в приграничье

Переехавшие в Белгородскую, Брянскую и Курскую области педагоги получат по 2 млн руб

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Выплаты педагогам, которые переехали в Белгородскую, Брянскую и Курскую области по программе "Земский учитель", планируется увеличить до двух миллионов рублей с 2027 года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Педагогам, которые переедут на работу в сельскую местность и малые города Белгородской, Брянской и Курской областей, планируется увеличить единовременную компенсационную выплату до 2 млн рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен министерством просвещения. Планируется, что постановление вступит в силу с 1 января 2027 года.
По поручению президента России Владимира Путина программа "Земский учитель" продлена до 2030 года. Она предусматривает осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, переехавшему на работу в сельскую школу, и 2 млн рублей учителю, переехавшему на работу в регионы Дальневосточного федерального округа, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
 
