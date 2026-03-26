Юань на Мосбирже ощутимо упал к рублю после заявлений Минфина

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг ощутимо снизился после заявлений Минфина по бюджетному правилу, следует из данных Московской биржи. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T23:25+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг ощутимо снизился после заявлений Минфина по бюджетному правилу, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 15 копеек и составил 11,68 рубля. Курсовой коридор составил 11,68-11,99 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,79 рубля. Рубль ощутимо вырос Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг ощутимо снизился. Укрепление рубля усилилось после слов министра финансов Антона Силуанова о том, что ведомство приостановило валютные операции в рамках бюджетного правила до лета, вернется к этому вопросу исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы. Ранее предполагалась пауза только на март. Таким образом, возможные покупки валюты на рынке Минфином в ФНБ в апреле-мае - на фоне подскочивших цен на нефть из-за обострения на Ближнем Востоке - пока будут поставлены на паузу, и останутся только продажи валюты Центробанком в рамках "зеркалирования" бюджетного правила в объеме 4,52 миллиарда рублей в день. "Новость от Минфина позитивна для курса рубля, поскольку возвращение бюджетного правила с апреля привело бы к тому, что Минфин начал бы уже покупать валюту по правилу. Рубль и отреагировал укреплением", - комментирует Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции". Прогнозы Новости, появившиеся во вторник о неизменности параметров бюджетного правила в 2026 году, означали резкое снижение рисков ослабления рубля, но пауза в валютных операциях до лета - это дополнительный позитив для российской валюты, считает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "Де-факто, валютный рынок будет жить в условиях текущих цен на энергоносители, то есть 70-80 долларов за баррель российской нефти по сравнению с базовой ценой (цена отсечения) в 59 долларов", - говорит он. Вероятно, цель Минфина - не допустить возникновения больших дисбалансов в потоках валюты на рынке в ближайшие месяцы, а также обеспечить стабилизацию юаневых ставок благодаря большему предложению валюты, считает Полевой. "Ведь из-за отмены мартовских продаж валюты поток юаней в систему со стороны Минфина остановился, что лишь подогревало волатильность ставок. Что будет дальше - вопрос, ответ на который Минфин даст в июне, определив параметры бюджетного правила на 2027-29 годы. В этом уравнении все еще много неизвестных и быстро меняющихся вводных. Мы считаем, что этот баланс в ближайшие месяцы будет складываться для рубля благоприятно, поэтому, несмотря на волатильность, курс может оставаться вблизи текущих уровней или в отдельные периоды даже укрепляться", - резюмировал он. С начала будущей недели рубль может немного ослабеть на фоне завершения фискального периода марта, считает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "В пятницу курсы могут двигаться в пределах 81-83 рубля за доллар и 11,6-12 рублей за юань", - добавляет он.

рынок, ближний восток, антон силуанов, минфин, фнб, втб