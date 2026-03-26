Юань на Мосбирже ощутимо упал к рублю после заявлений Минфина - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260326/yuan-868665425.html
Юань на Мосбирже ощутимо упал к рублю после заявлений Минфина
экономика
рынок
ближний восток
антон силуанов
минфин
фнб
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Юань на Мосбирже ощутимо упал к рублю после заявлений Минфина

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг ощутимо снизился после заявлений Минфина по бюджетному правилу, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 15 копеек и составил 11,68 рубля. Курсовой коридор составил 11,68-11,99 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,79 рубля.

Рубль ощутимо вырос

Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг ощутимо снизился. Укрепление рубля усилилось после слов министра финансов Антона Силуанова о том, что ведомство приостановило валютные операции в рамках бюджетного правила до лета, вернется к этому вопросу исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы. Ранее предполагалась пауза только на март.
Таким образом, возможные покупки валюты на рынке Минфином в ФНБ в апреле-мае - на фоне подскочивших цен на нефть из-за обострения на Ближнем Востоке - пока будут поставлены на паузу, и останутся только продажи валюты Центробанком в рамках "зеркалирования" бюджетного правила в объеме 4,52 миллиарда рублей в день.
"Новость от Минфина позитивна для курса рубля, поскольку возвращение бюджетного правила с апреля привело бы к тому, что Минфин начал бы уже покупать валюту по правилу. Рубль и отреагировал укреплением", - комментирует Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции".

Прогнозы

Новости, появившиеся во вторник о неизменности параметров бюджетного правила в 2026 году, означали резкое снижение рисков ослабления рубля, но пауза в валютных операциях до лета - это дополнительный позитив для российской валюты, считает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА".
"Де-факто, валютный рынок будет жить в условиях текущих цен на энергоносители, то есть 70-80 долларов за баррель российской нефти по сравнению с базовой ценой (цена отсечения) в 59 долларов", - говорит он.
Вероятно, цель Минфина - не допустить возникновения больших дисбалансов в потоках валюты на рынке в ближайшие месяцы, а также обеспечить стабилизацию юаневых ставок благодаря большему предложению валюты, считает Полевой.
"Ведь из-за отмены мартовских продаж валюты поток юаней в систему со стороны Минфина остановился, что лишь подогревало волатильность ставок. Что будет дальше - вопрос, ответ на который Минфин даст в июне, определив параметры бюджетного правила на 2027-29 годы. В этом уравнении все еще много неизвестных и быстро меняющихся вводных. Мы считаем, что этот баланс в ближайшие месяцы будет складываться для рубля благоприятно, поэтому, несмотря на волатильность, курс может оставаться вблизи текущих уровней или в отдельные периоды даже укрепляться", - резюмировал он.
С начала будущей недели рубль может немного ослабеть на фоне завершения фискального периода марта, считает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "В пятницу курсы могут двигаться в пределах 81-83 рубля за доллар и 11,6-12 рублей за юань", - добавляет он.
ЭкономикаРынокБЛИЖНИЙ ВОСТОКАнтон СилуановМинфинФНБВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала