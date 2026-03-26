Суд отменил арест денежных средств ЮГК - 26.03.2026, ПРАЙМ

Арест денежных средств ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) отменен на основании определения Мосгорсуда от 24 марта, сообщила компания. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T16:00+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Арест денежных средств ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) отменен на основании определения Мосгорсуда от 24 марта, сообщила компания. Ранее в марте "Южуралзолото" заявляло, что наложен арест, по решению того же Московского городского суда, на денежные средства предприятия в размере около 32 миллиардов рублей. "Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя УИОИП от 25.03.2026 отменены меры принудительного исполнения, наложенные на денежные средства Публичного акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний" (ПАО "ЮГК") на сумму 32 141 541 000 рублей", говорится в сообщении. "Постановление судебного пристава-исполнителя УИОИП от 25.03.2026г. об отмене мер принудительного исполнения вынесено на основании Определения Московского городского суда от 24.03.2026 года", - уточняется в сообщении.В релизе от 16 марта об аресте ее средств компания сообщала, что ее обязали перечислить на депозитный счет Мосгорсуда нераспределенную прибыль за прошлый и предшествующие годы в размере не менее 33,3 миллиарда рублей. Позже золотодобытчик заявил, что остается в тесном диалоге с финансовыми регуляторами и делает все возможное для снятия ареста с денежных средств.Совет директоров ЮГК планировал 25 марта рассмотреть вопрос о действиях компании в связи с требованиями приставов, однако затем перенес обсуждение на 26 марта.ПАО "ЮГК" – одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Группа ведет добычу на двух кластерах месторождений – Уральском и Сибирском хабах. В 2025 году "Южуралзолото" увеличило производство золота на 13%, до 12 тонн.

