Решетников рассказал о механизмах урегулирования задолженности компаний
2026-03-26T12:38+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассчитывает на скорое принятие законопроекта о механизмах регулирования задолженности компаний, а в рамках их доработки представлены два варианта, заявил он в рамках съезда РСПП. Есть много примеров перспективных компаний, которые активно развивались, но в какой-то момент не справляются с долговой нагрузкой, рассказал министр. "Нам нужен механизм, когда по решению кредиторов есть возможность спасать бизнес, не проходя длительные процедуры банкротства", - подчеркнул он. "Предложено два механизма: новый институт добанкротной санации, а также судебная процедура реструктуризации долгов, которая тоже существенно модернизируется. Рассчитываем, что этот закон будет принят в весеннюю сессию. Здесь мы консультации с Думой ведем, надеюсь, что в ближайшее время поставим уже точку", - уточнил чиновник. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
