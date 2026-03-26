Решетников рассказал о механизмах урегулирования задолженности компаний - 26.03.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о механизмах урегулирования задолженности компаний
Решетников рассказал о механизмах урегулирования задолженности компаний - 26.03.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о механизмах урегулирования задолженности компаний
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассчитывает на скорое принятие законопроекта о механизмах регулирования задолженности компаний, а в рамках их... | 26.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассчитывает на скорое принятие законопроекта о механизмах регулирования задолженности компаний, а в рамках их доработки представлены два варианта, заявил он в рамках съезда РСПП. Есть много примеров перспективных компаний, которые активно развивались, но в какой-то момент не справляются с долговой нагрузкой, рассказал министр. "Нам нужен механизм, когда по решению кредиторов есть возможность спасать бизнес, не проходя длительные процедуры банкротства", - подчеркнул он. "Предложено два механизма: новый институт добанкротной санации, а также судебная процедура реструктуризации долгов, которая тоже существенно модернизируется. Рассчитываем, что этот закон будет принят в весеннюю сессию. Здесь мы консультации с Думой ведем, надеюсь, что в ближайшее время поставим уже точку", - уточнил чиновник. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/71/841007144_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4df419b592873f1f46a40637cd493748.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, максим решетников, рспп, дума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Максим Решетников, РСПП, Дума
12:38 26.03.2026
 
Решетников рассказал о механизмах урегулирования задолженности компаний

МЭР надеется на скорое принятие закона о механизмах регулирования задолженности компаний

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассчитывает на скорое принятие законопроекта о механизмах регулирования задолженности компаний, а в рамках их доработки представлены два варианта, заявил он в рамках съезда РСПП.
Есть много примеров перспективных компаний, которые активно развивались, но в какой-то момент не справляются с долговой нагрузкой, рассказал министр. "Нам нужен механизм, когда по решению кредиторов есть возможность спасать бизнес, не проходя длительные процедуры банкротства", - подчеркнул он.
"Предложено два механизма: новый институт добанкротной санации, а также судебная процедура реструктуризации долгов, которая тоже существенно модернизируется. Рассчитываем, что этот закон будет принят в весеннюю сессию. Здесь мы консультации с Думой ведем, надеюсь, что в ближайшее время поставим уже точку", - уточнил чиновник.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМаксим РешетниковРСППДума
 
 
