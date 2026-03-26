Зеленский сделал громкое заявление о войне с Ираном
Зеленский решил перечить Трампу в конфликте с Ираном
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский настаивает, что США обратились к Украине за помощью в защите своих баз на Ближнем Востоке от Ирана. Об этом он сказал в интервью Monde.
При этом в марте глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что именно глава киевского режима обратился к Вашингтону с таким предложением, а не наоборот, и что это последний человек, от которого он хотел бы получить помощь.
"К нам обратились Соединенные Штаты Америки по поводу их баз на территории ближневосточных стран. К нам также обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт", — сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
