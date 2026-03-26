Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал внезапное заявление о Путине - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260326/zelenskiy-868653811.html
Зеленский сделал внезапное заявление о Путине
Зеленский сделал внезапное заявление о Путине - 26.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал внезапное заявление о Путине
Владимир Зеленский пожаловался, что президент США Дональд Трамп не хочет усиливать давление на главу России Владимира Путина. Об этом пишет издание... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T16:40+0300
2026-03-26T16:40+0300
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался, что президент США Дональд Трамп не хочет усиливать давление на главу России Владимира Путина. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Мы просим усилить давление &lt;…&gt;. А Америка считает, что он хочет мира. И зачем тогда дополнительное давление, если Россия показывает, что тоже готова к миру", — сказал он.При этом Зеленский попытался сгладить эмоции, добавив, что "есть разные взгляды на некоторые вещи" и "с этим нужно работать".Ранее глава Белого дома заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
США, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
16:40 26.03.2026
 
Зеленский сделал внезапное заявление о Путине

Владимир Зеленский обвинил Трампа в нежелании усилить давление на Путина

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался, что президент США Дональд Трамп не хочет усиливать давление на главу России Владимира Путина. Об этом пишет издание "Страна.ua".

"Мы просим усилить давление <…>. А Америка считает, что он хочет мира. И зачем тогда дополнительное давление, если Россия показывает, что тоже готова к миру", — сказал он.
При этом Зеленский попытался сгладить эмоции, добавив, что "есть разные взгляды на некоторые вещи" и "с этим нужно работать".

Ранее глава Белого дома заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
СШАУКРАИНАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала