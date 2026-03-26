Зеленский сделал внезапное заявление о Путине

Зеленский сделал внезапное заявление о Путине - 26.03.2026, ПРАЙМ

Зеленский сделал внезапное заявление о Путине

Владимир Зеленский пожаловался, что президент США Дональд Трамп не хочет усиливать давление на главу России Владимира Путина. Об этом пишет издание... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T16:40+0300

2026-03-26T16:40+0300

2026-03-26T16:40+0300

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался, что президент США Дональд Трамп не хочет усиливать давление на главу России Владимира Путина. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Мы просим усилить давление <…>. А Америка считает, что он хочет мира. И зачем тогда дополнительное давление, если Россия показывает, что тоже готова к миру", — сказал он.При этом Зеленский попытался сгладить эмоции, добавив, что "есть разные взгляды на некоторые вещи" и "с этим нужно работать".Ранее глава Белого дома заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".

сша

украина

сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп