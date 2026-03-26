Ультиматум Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе - 26.03.2026, ПРАЙМ
Ультиматум Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе
2026-03-26T22:58+0300
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул серьезное требование к Владимиру Зеленскому, сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Виктор Орбан потребовал от Зеленского "немедленно отозвать своих агентов, находящихся сейчас в Венгрии, на Украину!" — говорится в публикации. Таким образом политик отреагировал на видеообращение венгерского премьера, в котором было сказано о влиянии Киева на выборы. "И, конечно же, ЕС работает рука об руку с Зеленским, чтобы вмешаться и попытаться сфальсифицировать эти решающие выборы. Остановите Зеленского, остановите ЕС!" — призвал Филиппо. Ранее Евросоюз выпустил документ, указав, что Венгрия и Словакия не поддержали окончательные выводы саммита Европейского союза по Украине. Орбан, имея в виду кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, выделяемый Киеву, подчеркнул, что Будапешт окажет Украине поддержку лишь в том случае, если она прекратит блокировать транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". Будапешт 18 февраля текущего года прекратил поставку дизельного топлива Украине, а 20 февраля остановил процесс предоставления Украине кредита Европейского союза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это было сделано в ответ на давление киевского режима, который по политическим причинам задерживает транзит нефти по "Дружбе", пытаясь спровоцировать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Ультиматум Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе

