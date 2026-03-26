"Ситуация критическая". СМИ раскрыли правду о положении Зеленского

Владимир Зеленский оказался под сильнейшим давлением на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет Sohu. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T23:23+0300

украина

москва

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался под сильнейшим давлением на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет Sohu."У Зеленского есть все основания опасаться, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о снятии антироссийских нефтяных санкций для смягчения глобального энергетического кризиса. Это предоставит Москве экономические выгоды и позволит укрепить позиции на мировой арене", — говорится в материале.Автор публикации считает, что для решения экономических проблем Вашингтону целесообразно восстановить отношения с Москвой, что станет дополнительным ударом по Украине."Сейчас переговорная позиция Киева очень слаба, и Зеленский ожидает проведения трехстороннего саммита, которому он раньше противился. Это говорит о том, что он осознал, что оказался в критической ситуации и очень встревожен", — отмечается в публикации.Также подчеркивается, что будущее Украины остается неопределенным, а положение главы киевского режима будет ухудшаться, пока внимание мира сосредоточено на конфликте вокруг Ирана.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта отметил, что Россия открыта к мирному урегулированию ситуации на Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260326/ssha-868666729.html

https://1prime.ru/20260326/zelenskiy-868665984.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

