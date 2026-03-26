В Брянской области мирная жительница погибла из-за атаки дронов-камикадзе

2026-03-26T06:55+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мирная жительница погибла в селе Зерново Суземского района из-за атаки дронами-камикадзе, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в канале на платформе Max. "Укронацисты нанесли очередной варварский удар по нашему приграничью. ВСУ атаковали дронами-камикадзе селе Зерново Суземского района. В результате намеренного и подлого удара, к сожалению, погибла мирная жительница", - говорится в сообщении. Богомаз выразил глубокие соболезнования родным погибшей и добавил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.

