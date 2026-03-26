Аналитик объяснил, почему золото не дорожает в кризис, как в 1970-е - 26.03.2026, ПРАЙМ
Аналитик объяснил, почему золото не дорожает в кризис, как в 1970-е
Аналитик объяснил, почему золото не дорожает в кризис, как в 1970-е - 26.03.2026, ПРАЙМ
Аналитик объяснил, почему золото не дорожает в кризис, как в 1970-е
Эскалация на Ближнем Востоке и последующий взлёт цен на энергоносители традиционно должны были подстегнуть рост золота — "тихой гавани" для инвесторов. Однако... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T06:06+0300
2026-03-26T06:06+0300
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Эскалация на Ближнем Востоке и последующий взлёт цен на энергоносители традиционно должны были подстегнуть рост золота — "тихой гавани" для инвесторов. Однако вместо этого драгоценный металл с начала конфликта в Иране подешевел примерно на 14%. О том, почему привычная логика дала сбой и что ждать дальше, агентству “Прайм” рассказал аналитик УК "Первая" Иван Кузнецов.Обычные объяснения — укрепление доллара и рост реальных процентных ставок — работают лишь отчасти: золото падало даже в те дни, когда доллар слабел. Значит, действуют более глубокие факторы, указал он.За последний год золото стало одной из самых популярных позиций, привлекая значительные потоки средств. После начала конфликта многие трейдеры начали фиксировать прибыль, что ускорило снижение цен. А обвал 23 марта носил лавинообразный характер: по данным Bloomberg, спусковым крючком стало принудительное закрытие позиций крупного маржинального игрока."Единственный период, когда наблюдалась схожая ситуация, – это 1970‑е годы. Тогда ставка ФРС выросла с 3% до пика в 17,6%, инфляция не сходила с полос газет, Ближний Восток горел дважды — в 1973‑м и 1979‑м. Золото на этом фоне выросло на 2300%, серебро — на 2900%, а акции горнодобытчиков прибавили более 1 200% против 41% у широкого рынка акций. Ставки росли все десятилетие", — напомнил Кузнецов.В отличие от 1970‑х, сегодня США сами стали крупнейшим производителем нефти и нетто‑экспортером, что снижает зависимость от ближневосточных поставок. Но главное различие — в роли золота как резервного актива.“Нынешний энергетический кризис вынуждает некоторые страны расходовать золотые резервы вместо того, чтобы наращивать их: им нужно срочно закупать подорожавшие энергоносители и удобрения. Продажи могли носить не только спекулятивный, но и квазисуверенный характер — государства монетизировали часть запасов для оплаты критического импорта”, - указал аналитик.Какой совет он дал инвесторам в золото, читайте на ПРАЙМ Золото
https://1prime.ru/20260325/bitkoin-868587733.html
ближний восток
иран
сша
мировая экономика, ближний восток, иран, сша, биржевые цены на золото, золото
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, США, биржевые цены на золото, золото
06:06 26.03.2026
 
Аналитик объяснил, почему золото не дорожает в кризис, как в 1970-е

Кузнецов: золото больше не дорожает в кризис, как было в 1970-е

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Эскалация на Ближнем Востоке и последующий взлёт цен на энергоносители традиционно должны были подстегнуть рост золота — "тихой гавани" для инвесторов. Однако вместо этого драгоценный металл с начала конфликта в Иране подешевел примерно на 14%. О том, почему привычная логика дала сбой и что ждать дальше, агентству “Прайм” рассказал аналитик УК "Первая" Иван Кузнецов.
Золото и биткоин - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Аналитик рассказал, почему биткоин обошел золото во время кризиса
Вчера, 06:06
Обычные объяснения — укрепление доллара и рост реальных процентных ставок — работают лишь отчасти: золото падало даже в те дни, когда доллар слабел. Значит, действуют более глубокие факторы, указал он.
За последний год золото стало одной из самых популярных позиций, привлекая значительные потоки средств. После начала конфликта многие трейдеры начали фиксировать прибыль, что ускорило снижение цен. А обвал 23 марта носил лавинообразный характер: по данным Bloomberg, спусковым крючком стало принудительное закрытие позиций крупного маржинального игрока.
"Единственный период, когда наблюдалась схожая ситуация, – это 1970‑е годы. Тогда ставка ФРС выросла с 3% до пика в 17,6%, инфляция не сходила с полос газет, Ближний Восток горел дважды — в 1973‑м и 1979‑м. Золото на этом фоне выросло на 2300%, серебро — на 2900%, а акции горнодобытчиков прибавили более 1 200% против 41% у широкого рынка акций. Ставки росли все десятилетие", — напомнил Кузнецов.
В отличие от 1970‑х, сегодня США сами стали крупнейшим производителем нефти и нетто‑экспортером, что снижает зависимость от ближневосточных поставок. Но главное различие — в роли золота как резервного актива.
“Нынешний энергетический кризис вынуждает некоторые страны расходовать золотые резервы вместо того, чтобы наращивать их: им нужно срочно закупать подорожавшие энергоносители и удобрения. Продажи могли носить не только спекулятивный, но и квазисуверенный характер — государства монетизировали часть запасов для оплаты критического импорта”, - указал аналитик.
Какой совет он дал инвесторам в золото, читайте на ПРАЙМ Золото
 
Мировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАНСШАбиржевые цены на золотозолото
 
 
