https://1prime.ru/20260326/zoloto-868608649.html

Аналитик объяснил, почему золото не дорожает в кризис, как в 1970-е

Аналитик объяснил, почему золото не дорожает в кризис, как в 1970-е - 26.03.2026, ПРАЙМ

Аналитик объяснил, почему золото не дорожает в кризис, как в 1970-е

Эскалация на Ближнем Востоке и последующий взлёт цен на энергоносители традиционно должны были подстегнуть рост золота — "тихой гавани" для инвесторов. Однако... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T06:06+0300

2026-03-26T06:06+0300

2026-03-26T06:06+0300

мировая экономика

ближний восток

иран

сша

биржевые цены на золото

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001805_0:24:3556:2024_1920x0_80_0_0_fb36810b02c7177d645c9aa2c9c95618.jpg

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Эскалация на Ближнем Востоке и последующий взлёт цен на энергоносители традиционно должны были подстегнуть рост золота — "тихой гавани" для инвесторов. Однако вместо этого драгоценный металл с начала конфликта в Иране подешевел примерно на 14%. О том, почему привычная логика дала сбой и что ждать дальше, агентству “Прайм” рассказал аналитик УК "Первая" Иван Кузнецов.Обычные объяснения — укрепление доллара и рост реальных процентных ставок — работают лишь отчасти: золото падало даже в те дни, когда доллар слабел. Значит, действуют более глубокие факторы, указал он.За последний год золото стало одной из самых популярных позиций, привлекая значительные потоки средств. После начала конфликта многие трейдеры начали фиксировать прибыль, что ускорило снижение цен. А обвал 23 марта носил лавинообразный характер: по данным Bloomberg, спусковым крючком стало принудительное закрытие позиций крупного маржинального игрока."Единственный период, когда наблюдалась схожая ситуация, – это 1970‑е годы. Тогда ставка ФРС выросла с 3% до пика в 17,6%, инфляция не сходила с полос газет, Ближний Восток горел дважды — в 1973‑м и 1979‑м. Золото на этом фоне выросло на 2300%, серебро — на 2900%, а акции горнодобытчиков прибавили более 1 200% против 41% у широкого рынка акций. Ставки росли все десятилетие", — напомнил Кузнецов.В отличие от 1970‑х, сегодня США сами стали крупнейшим производителем нефти и нетто‑экспортером, что снижает зависимость от ближневосточных поставок. Но главное различие — в роли золота как резервного актива.“Нынешний энергетический кризис вынуждает некоторые страны расходовать золотые резервы вместо того, чтобы наращивать их: им нужно срочно закупать подорожавшие энергоносители и удобрения. Продажи могли носить не только спекулятивный, но и квазисуверенный характер — государства монетизировали часть запасов для оплаты критического импорта”, - указал аналитик.Какой совет он дал инвесторам в золото, читайте на ПРАЙМ Золото

https://1prime.ru/20260325/bitkoin-868587733.html

ближний восток

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ближний восток, иран, сша, биржевые цены на золото, золото