В Абу-Даби начали продавать жилье по ценам 2022-2023 годов

Собственники жилья в Абу-Даби, которые запаниковали из-за конфликта на Ближнем Востоке, начали выставлять лоты на продажу по ценам 2022-2023 годов, рассказал...

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Собственники жилья в Абу-Даби, которые запаниковали из-за конфликта на Ближнем Востоке, начали выставлять лоты на продажу по ценам 2022-2023 годов, рассказал управляющий партнер агентства недвижимости Kalinka в регионе Денис Баранников-Харламов. "Сейчас можно купить у людей, которые запаниковали, у которых что-то с бизнесом произошло, недвижимость по цене 2022-2023 года. Это на порядка 25-30% дешевле, чем покупать квартиру в новом здании сейчас", - рассказал Баранников-Харламов на конференции. По его словам, на данный момент доля таких лотов в Абу-Даби небольшая, около 7-8%. Эксперт подчеркнул, что текущее падение цен временное, и после того, как конфликт закончится, они снова пойдут вверх.

