В Абу-Даби начали продавать жилье по ценам 2022-2023 годов - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/abu-dabi-868668350.html
В Абу-Даби начали продавать жилье по ценам 2022-2023 годов
недвижимость
бизнес
абу-даби
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868668350.jpg?1774560017
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Kalinka: в Абу-Даби начали продавать жилье по ценам 2022-2023 годов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Собственники жилья в Абу-Даби, которые запаниковали из-за конфликта на Ближнем Востоке, начали выставлять лоты на продажу по ценам 2022-2023 годов, рассказал управляющий партнер агентства недвижимости Kalinka в регионе Денис Баранников-Харламов.
"Сейчас можно купить у людей, которые запаниковали, у которых что-то с бизнесом произошло, недвижимость по цене 2022-2023 года. Это на порядка 25-30% дешевле, чем покупать квартиру в новом здании сейчас", - рассказал Баранников-Харламов на конференции.
По его словам, на данный момент доля таких лотов в Абу-Даби небольшая, около 7-8%.
Эксперт подчеркнул, что текущее падение цен временное, и после того, как конфликт закончится, они снова пойдут вверх.
 
НедвижимостьБизнесАбу-ДабиБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала