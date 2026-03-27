https://1prime.ru/20260327/aeroflot-868673098.html
"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Дальним Востоком
"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Дальним Востоком - 27.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Дальним Востоком
Авиакомпания "Аэрофлот" к сезону летних отпусков и школьных каникул увеличивает частоту рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока, сообщил перевозчик.
2026-03-27T07:11+0300
2026-03-27T07:11+0300
2026-03-27T07:11+0300
бизнес
россия
москва
дальний восток
владивосток
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868673098.jpg?1774584671
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" к сезону летних отпусков и школьных каникул увеличивает частоту рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" традиционно увеличивает частоту рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул. Частота рейсов будет увеличиваться поэтапно с конца мая", - говорится в сообщении.
Количество полётов в пиковые даты лета из Москвы и в обратном направлении будет достигать: во Владивосток до 42 рейсов в неделю (из них до 33 рейсов выполняются "Аэрофлотом", остальные рейсы — авиакомпаний "Россия" и "АйФлай"), в Благовещенск — до 5 рейсов в неделю (выполняются авиакомпанией "Россия"), в Анадырь — до 4 рейсов в неделю (выполняются авиакомпанией "Россия").
Число рейсов из Москвы Магадан и обратно составит до 8 рейсов в неделю (выполняются "Россией), в Хабаровск — до 32 рейсов в неделю (из них до 21 рейса в неделю выполняются "Аэрофлотом", остальные рейсы — "Россией" и "АйФлай"), Петропавловск-Камчатский — до 27 рейсов в неделю (выполняются "Аэрофлотом").
Количество рейсов между Москвой и Улан-Удэ будет составлять до 14 рейсов в неделю (выполняются "Аэрофлотом"), Южно-Сахалинском — до 20 рейсов в неделю (из которых до 11 рейсов будет выполнять "Аэрофлот", остальные рейсы — авиакомпаний "Россия" и "АйФлай"), Якутском — до 9 рейсов в неделю (выполняются "Аэрофлотом").
"Аэрофлот" постоянно работает над повышением доступности рейсов по наиболее востребованным направлениям Дальнего Востока. В том числе авиакомпания привлекает для выполнения полётной программы в пункты ДФО парк авиакомпаний "Россия" и "АйФлай", - отмечает компания.
москва
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, дальний восток, владивосток, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дальний Восток, Владивосток, Аэрофлот
"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Дальним Востоком
"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" к сезону летних отпусков и школьных каникул увеличивает частоту рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" традиционно увеличивает частоту рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул. Частота рейсов будет увеличиваться поэтапно с конца мая", - говорится в сообщении.
Количество полётов в пиковые даты лета из Москвы и в обратном направлении будет достигать: во Владивосток до 42 рейсов в неделю (из них до 33 рейсов выполняются "Аэрофлотом", остальные рейсы — авиакомпаний "Россия" и "АйФлай"), в Благовещенск — до 5 рейсов в неделю (выполняются авиакомпанией "Россия"), в Анадырь — до 4 рейсов в неделю (выполняются авиакомпанией "Россия").
Число рейсов из Москвы Магадан и обратно составит до 8 рейсов в неделю (выполняются "Россией), в Хабаровск — до 32 рейсов в неделю (из них до 21 рейса в неделю выполняются "Аэрофлотом", остальные рейсы — "Россией" и "АйФлай"), Петропавловск-Камчатский — до 27 рейсов в неделю (выполняются "Аэрофлотом").
Количество рейсов между Москвой и Улан-Удэ будет составлять до 14 рейсов в неделю (выполняются "Аэрофлотом"), Южно-Сахалинском — до 20 рейсов в неделю (из которых до 11 рейсов будет выполнять "Аэрофлот", остальные рейсы — авиакомпаний "Россия" и "АйФлай"), Якутском — до 9 рейсов в неделю (выполняются "Аэрофлотом").
"Аэрофлот" постоянно работает над повышением доступности рейсов по наиболее востребованным направлениям Дальнего Востока. В том числе авиакомпания привлекает для выполнения полётной программы в пункты ДФО парк авиакомпаний "Россия" и "АйФлай", - отмечает компания.