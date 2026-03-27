Рынок акций России в начале торговой сессии растет

Рынок акций России в начале торговой сессии растет - 27.03.2026, ПРАЙМ

Рынок акций России в начале торговой сессии растет

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы переходит к умеренному росту после снижения во время утренней сессии, следует из данных... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T10:59+0300

2026-03-27T10:59+0300

2026-03-27T10:59+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы переходит к умеренному росту после снижения во время утренней сессии, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.18 мск увеличивается на 0,2% относительно предыдущего закрытия - до 2 828,43 пунктов. В лидерах роста стоимости - акции ДВМП (+12,17%), "Совкомфлота" (+2,66%), "Самолета" (+1,48%), префы "Ленэнерго" (+0,98%) и обыкновенные акции "Эн+" (+0,81%). В лидерах снижения котировок - акции "Новатэка" (−1,74%), "Фосагро" (−1,24%), "Русснефти" (−0,96%), "Мечела" (−0,93%) и "Башнефти" (−0,84%). "Сегодня на рынке акций может сохраниться безыдейность. Учитывая локальную перепроданность и достаточно слабые попытки нефти скорректироваться, ждем фиксации краткосрочных "коротких" позиций перед выходными, которые могут помочь индексу Мосбиржи отскочить, но для заметного улучшения настроений новостных поводов пока не видим", - считает Евгений Локтюхов из ПСБ. Высокая волатильность сохранится, ожидает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". "Если нефть марки Brent закрепится выше 110 долларов США, это может спровоцировать волну покупок в тяжеловесных акциях нефтегазового сектора, что вытянет индекс Мосбиржи к уровню 2850 пунктов", - добавляет он. Сейчас июньский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 0,46% - до 102,36 доллара за баррель. "(Президент США - ред.) Дональд Трамп заявил о возможной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана до 6 апреля, но в то же время Иран продолжает жесткую риторику и не подтверждает готовность к переговорам. На этом фоне рынки впервые отреагировали на мирные заявления президента США сдержанно", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, иран, евгений локтюхов, дональд трамп, владимир чернов, мосбиржа, двмп, совкомфлот