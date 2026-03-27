Рынок акций России в начале торговой сессии растет - 27.03.2026, ПРАЙМ
Рынок акций России в начале торговой сессии растет
Рынок акций России в начале торговой сессии растет - 27.03.2026, ПРАЙМ
Рынок акций России в начале торговой сессии растет
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы переходит к умеренному росту после снижения во время утренней сессии, следует из данных... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T10:59+0300
2026-03-27T10:59+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы переходит к умеренному росту после снижения во время утренней сессии, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.18 мск увеличивается на 0,2% относительно предыдущего закрытия - до 2 828,43 пунктов. В лидерах роста стоимости - акции ДВМП (+12,17%), "Совкомфлота" (+2,66%), "Самолета" (+1,48%), префы "Ленэнерго" (+0,98%) и обыкновенные акции "Эн+" (+0,81%). В лидерах снижения котировок - акции "Новатэка" (−1,74%), "Фосагро" (−1,24%), "Русснефти" (−0,96%), "Мечела" (−0,93%) и "Башнефти" (−0,84%). "Сегодня на рынке акций может сохраниться безыдейность. Учитывая локальную перепроданность и достаточно слабые попытки нефти скорректироваться, ждем фиксации краткосрочных "коротких" позиций перед выходными, которые могут помочь индексу Мосбиржи отскочить, но для заметного улучшения настроений новостных поводов пока не видим", - считает Евгений Локтюхов из ПСБ. Высокая волатильность сохранится, ожидает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". "Если нефть марки Brent закрепится выше 110 долларов США, это может спровоцировать волну покупок в тяжеловесных акциях нефтегазового сектора, что вытянет индекс Мосбиржи к уровню 2850 пунктов", - добавляет он. Сейчас июньский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 0,46% - до 102,36 доллара за баррель. "(Президент США - ред.) Дональд Трамп заявил о возможной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана до 6 апреля, но в то же время Иран продолжает жесткую риторику и не подтверждает готовность к переговорам. На этом фоне рынки впервые отреагировали на мирные заявления президента США сдержанно", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
сша
иран
рынок, торги, сша, иран, евгений локтюхов, дональд трамп, владимир чернов, мосбиржа, двмп, совкомфлот
Экономика, Рынок, Торги, США, ИРАН, Евгений Локтюхов, Дональд Трамп, Владимир Чернов, Мосбиржа, ДВМП, Совкомфлот
10:59 27.03.2026
 
Рынок акций России в начале торговой сессии растет

Индекс Мосбиржи вырос на 0,2% в начале основной торговой сессии

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы переходит к умеренному росту после снижения во время утренней сессии, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.18 мск увеличивается на 0,2% относительно предыдущего закрытия - до 2 828,43 пунктов.
В лидерах роста стоимости - акции ДВМП (+12,17%), "Совкомфлота" (+2,66%), "Самолета" (+1,48%), префы "Ленэнерго" (+0,98%) и обыкновенные акции "Эн+" (+0,81%).
В лидерах снижения котировок - акции "Новатэка" (−1,74%), "Фосагро" (−1,24%), "Русснефти" (−0,96%), "Мечела" (−0,93%) и "Башнефти" (−0,84%).
"Сегодня на рынке акций может сохраниться безыдейность. Учитывая локальную перепроданность и достаточно слабые попытки нефти скорректироваться, ждем фиксации краткосрочных "коротких" позиций перед выходными, которые могут помочь индексу Мосбиржи отскочить, но для заметного улучшения настроений новостных поводов пока не видим", - считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
Высокая волатильность сохранится, ожидает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". "Если нефть марки Brent закрепится выше 110 долларов США, это может спровоцировать волну покупок в тяжеловесных акциях нефтегазового сектора, что вытянет индекс Мосбиржи к уровню 2850 пунктов", - добавляет он.
Сейчас июньский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 0,46% - до 102,36 доллара за баррель.
"(Президент США - ред.) Дональд Трамп заявил о возможной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана до 6 апреля, но в то же время Иран продолжает жесткую риторику и не подтверждает готовность к переговорам. На этом фоне рынки впервые отреагировали на мирные заявления президента США сдержанно", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
ЭкономикаРынокТоргиСШАИРАНЕвгений ЛоктюховДональд ТрампВладимир ЧерновМосбиржаДВМПСовкомфлот
 
 
