Алиханов рассказал, что нужно для возвращения в лидеры по биоэкономике - 27.03.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, что нужно для возвращения в лидеры по биоэкономике
Алиханов рассказал, что нужно для возвращения в лидеры по биоэкономике - 27.03.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, что нужно для возвращения в лидеры по биоэкономике
России, чтобы вернуться в пул мировых лидеров в области биоэкономики, следует развивать молекулярную и генную инженерию, биоинформатику и вычислительную... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T15:00+0300
2026-03-27T15:00+0300
россия
промышленность
рф
антон алиханов
минпромторг
госсовет
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. России, чтобы вернуться в пул мировых лидеров в области биоэкономики, следует развивать молекулярную и генную инженерию, биоинформатику и вычислительную биологию, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В целом, чтобы вернуться в пул мировых лидеров, как это было в конце 80-х годов, мы занимали второе место с мире по объемам поставки международных продуктов биоэкономики, нам следует развивать современный базовый инструментарий биоэкономики включающий в себя молекулярную и генную инженерию, биоинформатику и вычислительную биологию. Одновременно необходимо интегрировать в отрасль технологии искусственного интеллекта и обработки больших данных", - сказал министр в рамках совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при правительственной комиссии по промышленности. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвердили в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". Ранее замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин рассказал РИА Новости, что концепция стратегии развития биоэкономики в России уже подготовлена и проходит последние этапы согласования.
