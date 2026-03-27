"Алроса" снизила добычу алмазов в 2025 году на 10 процентов - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260327/alrosa-868688384.html
"Алроса" снизила добычу алмазов в 2025 году на 10 процентов
"Алроса" снизила добычу алмазов в 2025 году на 10 процентов
Добыча "Алросы" в 2025 году снизилась на 10% в годовом выражении и составила 29,8 миллиона карат, говорится в отчете компании. | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T16:03+0300
2026-03-27T16:47+0300
россия
промышленность
алроса
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860383712_0:241:4179:2592_1920x0_80_0_0_63d8c4e35ff111477e4388c14ed6fb50.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Добыча "Алросы" в 2025 году снизилась на 10% в годовом выражении и составила 29,8 миллиона карат, говорится в отчете компании. "В 2025 году добыча алмазов группой "Алроса" соответствовала плану ведения горных работ, предусматривавшему изменение структуры отработки месторождений и горнотехнических условий отработки отдельных месторождений, и составила 29,8 миллиона карат (-10% г/г; 2024 г. 33,1 миллиона карат)", - говорится в материалах компании.Отмечается, что снижение добычи в 2025 году обусловлено преимущественно приостановкой работ на участках Небайбыт, Хара-Мас, Очуос, на Верхне-Мунском месторождении.В декабре компания заявляла, что в 2026 году планирует добыть 25-26 миллионов карат алмазов, и планирует вернуться к целевым показателям добычи в 29-30 миллионов карат после того, как рынок "отрегулируется".Весной прошлого года "Алроса" сообщила, что временно останавливает добычу на низкорентабельных россыпных месторождениях в долине реки Анабар: Хара-Мас и Очуос, на Верхне-Мунском месторождении (карьеры "Заполярный" и "Магнитный"). Совокупная добыча на них в плане по производству на 2025 год составляла менее 1 миллиона карат алмазов, или 3% от общего объема производства группы."Алроса" - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добыча алмазов в 2024 году составила 33,1 миллиона карат, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов предприятия.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860383712_202:0:3978:2832_1920x0_80_0_0_7f37f1be083b8d57a6c890284c5446cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:03 27.03.2026 (обновлено: 16:47 27.03.2026)
 
"Алроса" снизила добычу алмазов в 2025 году на 10 процентов

Добыча "Алросы" в 2025 году снизилась на 10% и составила 29,8 миллиона карат

© РИА Новости . Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса"
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Добыча "Алросы" в 2025 году снизилась на 10% в годовом выражении и составила 29,8 миллиона карат, говорится в отчете компании.
"В 2025 году добыча алмазов группой "Алроса" соответствовала плану ведения горных работ, предусматривавшему изменение структуры отработки месторождений и горнотехнических условий отработки отдельных месторождений, и составила 29,8 миллиона карат (-10% г/г; 2024 г. 33,1 миллиона карат)", - говорится в материалах компании.
Отмечается, что снижение добычи в 2025 году обусловлено преимущественно приостановкой работ на участках Небайбыт, Хара-Мас, Очуос, на Верхне-Мунском месторождении.
В декабре компания заявляла, что в 2026 году планирует добыть 25-26 миллионов карат алмазов, и планирует вернуться к целевым показателям добычи в 29-30 миллионов карат после того, как рынок "отрегулируется".
Весной прошлого года "Алроса" сообщила, что временно останавливает добычу на низкорентабельных россыпных месторождениях в долине реки Анабар: Хара-Мас и Очуос, на Верхне-Мунском месторождении (карьеры "Заполярный" и "Магнитный"). Совокупная добыча на них в плане по производству на 2025 год составляла менее 1 миллиона карат алмазов, или 3% от общего объема производства группы.
"Алроса" - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добыча алмазов в 2024 году составила 33,1 миллиона карат, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов предприятия.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала