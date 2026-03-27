"Алроса" снизила добычу алмазов в 2025 году на 10 процентов

"Алроса" снизила добычу алмазов в 2025 году на 10 процентов - 27.03.2026, ПРАЙМ

"Алроса" снизила добычу алмазов в 2025 году на 10 процентов

Добыча "Алросы" в 2025 году снизилась на 10% в годовом выражении и составила 29,8 миллиона карат, говорится в отчете компании.

2026-03-27T16:03+0300

2026-03-27T16:03+0300

2026-03-27T16:47+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Добыча "Алросы" в 2025 году снизилась на 10% в годовом выражении и составила 29,8 миллиона карат, говорится в отчете компании. "В 2025 году добыча алмазов группой "Алроса" соответствовала плану ведения горных работ, предусматривавшему изменение структуры отработки месторождений и горнотехнических условий отработки отдельных месторождений, и составила 29,8 миллиона карат (-10% г/г; 2024 г. 33,1 миллиона карат)", - говорится в материалах компании.Отмечается, что снижение добычи в 2025 году обусловлено преимущественно приостановкой работ на участках Небайбыт, Хара-Мас, Очуос, на Верхне-Мунском месторождении.В декабре компания заявляла, что в 2026 году планирует добыть 25-26 миллионов карат алмазов, и планирует вернуться к целевым показателям добычи в 29-30 миллионов карат после того, как рынок "отрегулируется".Весной прошлого года "Алроса" сообщила, что временно останавливает добычу на низкорентабельных россыпных месторождениях в долине реки Анабар: Хара-Мас и Очуос, на Верхне-Мунском месторождении (карьеры "Заполярный" и "Магнитный"). Совокупная добыча на них в плане по производству на 2025 год составляла менее 1 миллиона карат алмазов, или 3% от общего объема производства группы."Алроса" - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добыча алмазов в 2024 году составила 33,1 миллиона карат, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов предприятия.

https://1prime.ru/20260317/wfdb-868384050.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, алроса