Капитальные вложения "Алросы" в 2025 году сократились на 16 процентов

Капитальные вложения "Алросы" сократились за прошлый год на 16% и составили 49,4 миллиарда рублей, говорится в отчёте компании.

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Алросы" сократились за прошлый год на 16% и составили 49,4 миллиарда рублей, говорится в отчёте компании. "Объем капитальных вложений в 2025 году составил 49,4 миллиарда рублей, что на 16% ниже уровня предыдущего года. Отклонение обусловлено, преимущественно, плановым сокращением вложений в техническое перевооружение и завершением проектов строительства карьеров "Нюрбинский" и "Майский", - говорится в материалах компании.

