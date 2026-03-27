Средние биржевые цены на бензин в России замедлили рост на текущей неделе - 27.03.2026, ПРАЙМ
Средние биржевые цены на бензин в России замедлили рост на текущей неделе
Средние биржевые цены на бензин в России замедлили рост на текущей неделе - 27.03.2026, ПРАЙМ
Средние биржевые цены на бензин в России замедлили рост на текущей неделе
Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России за неделю выросли на 1,9%, на марку Аи-95 - на 2,1%,... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T15:26+0300
2026-03-27T15:26+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России за неделю выросли на 1,9%, на марку Аи-95 - на 2,1%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя цена марки Аи-92 в период с 23 по 27 марта составила 67 500 рублей, а Аи-95 - 71 533 рубля за тонну. А на неделе с 10 по 13 марта их средняя стоимость выросла на 4,2% и 3,9%, до 66 267 и 70 077 рублей соответственно. При этом средняя цена летнего дизельного топлива снизилась за неделю на 0,6%, до 65 763 рубля, зимнего - на 2,2%, до 64 851 рублей. Однако, по данным биржи, только за время торгов пятницы бензин Аи-92 подорожал на 0,21%, до 66 940 рублей. Марка Аи-95 же подешевела на 0,72%, до 70 625 рублей за тонну. Цена летнего дизтоплива снизилась на 0,84%, до 63 909 рубля, зимнего - на 0,12%, до 62 743 рубля. Биржевые цены на бензин и дизтопливо растут в преддверии повышенного сезонного спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. Петербургская биржа с 25 марта ужесточила правила торгов бензином и дизтопливом: шаг повышения биржевой цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95, межсезонное и летнее дизтопливо в ходе торгов снижен до 0,01%. Ранее предельный шаг роста цены составлял 0,5%. При этом шаг снижения цены сохранен на уровне минус 10%. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил накануне, что в пятницу проведет совещание с нефтяными компаниями, где обсудит обеспечение внутреннего рынка с учетом текущей ситуации и прогнозов. В частности, по его словам, будет обсуждаться целесообразность возврата полного запрета экспорта бензина, который пока действует только для непроизводителей.
15:26 27.03.2026
 
Средние биржевые цены на бензин в России замедлили рост на текущей неделе

Средние цены бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросли на 1,9%

Заправка автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России за неделю выросли на 1,9%, на марку Аи-95 - на 2,1%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов.
Так, средняя цена марки Аи-92 в период с 23 по 27 марта составила 67 500 рублей, а Аи-95 - 71 533 рубля за тонну. А на неделе с 10 по 13 марта их средняя стоимость выросла на 4,2% и 3,9%, до 66 267 и 70 077 рублей соответственно.
При этом средняя цена летнего дизельного топлива снизилась за неделю на 0,6%, до 65 763 рубля, зимнего - на 2,2%, до 64 851 рублей.
Однако, по данным биржи, только за время торгов пятницы бензин Аи-92 подорожал на 0,21%, до 66 940 рублей. Марка Аи-95 же подешевела на 0,72%, до 70 625 рублей за тонну. Цена летнего дизтоплива снизилась на 0,84%, до 63 909 рубля, зимнего - на 0,12%, до 62 743 рубля.
Биржевые цены на бензин и дизтопливо растут в преддверии повышенного сезонного спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании.
Петербургская биржа с 25 марта ужесточила правила торгов бензином и дизтопливом: шаг повышения биржевой цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95, межсезонное и летнее дизтопливо в ходе торгов снижен до 0,01%. Ранее предельный шаг роста цены составлял 0,5%. При этом шаг снижения цены сохранен на уровне минус 10%.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил накануне, что в пятницу проведет совещание с нефтяными компаниями, где обсудит обеспечение внутреннего рынка с учетом текущей ситуации и прогнозов. В частности, по его словам, будет обсуждаться целесообразность возврата полного запрета экспорта бензина, который пока действует только для непроизводителей.
