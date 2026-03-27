В США средняя цена на бензин снижается второй день подряд
2026-03-27T18:07+0300
ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США продолжает незначительно снижаться второй день подряд, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Американской автомобильной ассоциации, с которыми ознакомилось РИА Новости. Сейчас бензин в среднем по стране стоит 3,978 доллара за галлон (около 3,8 литра), что на 1,3 цента дешевле, чем в четверг, и на полтора цента ниже показателя среды. Тем не менее, автомобилистам значительной части штатов приходится платить за топливо гораздо больше. Так, в Калифорнии галлон бензина стоит более 5,8 доллара, а в штате Вашингтон - 5,3 доллара. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается во многих странах из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В США бензин продолжает дешеветь второй день подряд