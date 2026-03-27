В США средняя цена на бензин снижается второй день подряд - 27.03.2026, ПРАЙМ
В США средняя цена на бензин снижается второй день подряд
В США средняя цена на бензин снижается второй день подряд - 27.03.2026, ПРАЙМ
В США средняя цена на бензин снижается второй день подряд
Средняя цена на бензин в США продолжает незначительно снижаться второй день подряд, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Американской автомобильной... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T18:07+0300
2026-03-27T18:07+0300
ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США продолжает незначительно снижаться второй день подряд, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Американской автомобильной ассоциации, с которыми ознакомилось РИА Новости. Сейчас бензин в среднем по стране стоит 3,978 доллара за галлон (около 3,8 литра), что на 1,3 цента дешевле, чем в четверг, и на полтора цента ниже показателя среды. Тем не менее, автомобилистам значительной части штатов приходится платить за топливо гораздо больше. Так, в Калифорнии галлон бензина стоит более 5,8 доллара, а в штате Вашингтон - 5,3 доллара. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается во многих странах из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
https://1prime.ru/20260327/tramp-868672865.html
сша
иран
калифорния
мировая экономика, сша, иран, калифорния
Экономика, Мировая экономика, США, ИРАН, Калифорния
18:07 27.03.2026
 
В США средняя цена на бензин снижается второй день подряд

В США бензин продолжает дешеветь второй день подряд

ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США продолжает незначительно снижаться второй день подряд, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Американской автомобильной ассоциации, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сейчас бензин в среднем по стране стоит 3,978 доллара за галлон (около 3,8 литра), что на 1,3 цента дешевле, чем в четверг, и на полтора цента ниже показателя среды.
Тем не менее, автомобилистам значительной части штатов приходится платить за топливо гораздо больше. Так, в Калифорнии галлон бензина стоит более 5,8 доллара, а в штате Вашингтон - 5,3 доллара.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается во многих странах из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
США не смогут восполнить потери нефти, заявил экс-советник Трампа
06:50
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАИРАНКалифорния
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
