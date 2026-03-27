https://1prime.ru/20260327/benzin-868694202.html

В США средняя цена на бензин снижается второй день подряд - 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T18:07+0300

экономика

мировая экономика

сша

иран

калифорния

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg

ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США продолжает незначительно снижаться второй день подряд, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Американской автомобильной ассоциации, с которыми ознакомилось РИА Новости. Сейчас бензин в среднем по стране стоит 3,978 доллара за галлон (около 3,8 литра), что на 1,3 цента дешевле, чем в четверг, и на полтора цента ниже показателя среды. Тем не менее, автомобилистам значительной части штатов приходится платить за топливо гораздо больше. Так, в Калифорнии галлон бензина стоит более 5,8 доллара, а в штате Вашингтон - 5,3 доллара. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается во многих странах из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

