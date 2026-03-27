Биткоин дешевеет на 3 процента на фоне геополитической неопределенности
2026-03-27T08:03+0300
08:03 27.03.2026
 
Биткоин дешевеет на 3 процента на фоне геополитической неопределенности

Биткоин дешевеет более чем на 3% на неопределенности исхода переговоров между Ираном и США

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается более чем на 3%, инвесторов настораживает высокая неопределенность исхода переговоров между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.36 мск дешевел на 3,15% за сутки - до 68 614,13 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 3,18% - в среднем до 68,571,35 доллара. Динамика также приводится за сутки.
На решения инвесторов продолжает влиять неопределенность исхода переговоров между США и Ираном.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, но заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные.
Однако эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
"Риск заключается не в отсутствии инвесторов. Риск в том, что они присутствуют, но быстро покинут рынок, если выходные принесут неблагоприятные последствия... В результате волатильность, скорее всего, увеличится с пятницы, а не уменьшится", - приводит агентство Блумберг мнение генерального директора компании по управлению активами Tesseract Джеймса Харриса (James Harris).
Неудача в переговорах может снова подтолкнуть токен к уровню 68 500 долларов, приводит Блумберг прогноз руководителя отдела торговли производными финансовыми инструментами в банке AMINA Андреи Кобельич (Andreja Cobeljic).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
