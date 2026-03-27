Биткоин дешевеет на 3 процента на фоне геополитической неопределенности

Биткоин дешевеет на 3 процента на фоне геополитической неопределенности - 27.03.2026, ПРАЙМ

Биткоин дешевеет на 3 процента на фоне геополитической неопределенности

Стоимость биткоина в пятницу утром снижается более чем на 3%, инвесторов настораживает высокая неопределенность исхода переговоров между США и Ираном,...

2026-03-27T08:03+0300

2026-03-27T08:03+0300

2026-03-27T08:03+0300

экономика

рынок

торги

финансы

сша

иран

вашингтон

binance

coinmarketcap

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается более чем на 3%, инвесторов настораживает высокая неопределенность исхода переговоров между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.36 мск дешевел на 3,15% за сутки - до 68 614,13 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 3,18% - в среднем до 68,571,35 доллара. Динамика также приводится за сутки. На решения инвесторов продолжает влиять неопределенность исхода переговоров между США и Ираном. Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, но заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Однако эта информация пока не подтверждалась Тегераном. "Риск заключается не в отсутствии инвесторов. Риск в том, что они присутствуют, но быстро покинут рынок, если выходные принесут неблагоприятные последствия... В результате волатильность, скорее всего, увеличится с пятницы, а не уменьшится", - приводит агентство Блумберг мнение генерального директора компании по управлению активами Tesseract Джеймса Харриса (James Harris). Неудача в переговорах может снова подтолкнуть токен к уровню 68 500 долларов, приводит Блумберг прогноз руководителя отдела торговли производными финансовыми инструментами в банке AMINA Андреи Кобельич (Andreja Cobeljic). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

https://1prime.ru/20260325/bitkoin-868587733.html

https://1prime.ru/20260305/bitkoin-868044957.html

сша

иран

вашингтон

рынок, торги, финансы, сша, иран, вашингтон, binance, coinmarketcap