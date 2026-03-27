Из аэропорта Благовещенска запустят новый международный рейс

Из аэропорта Благовещенска запустят новый международный рейс - 27.03.2026, ПРАЙМ

Из аэропорта Благовещенска запустят новый международный рейс

Новый международный рейс запустят с 21 июня из аэропорта Благовещенска им. Н.Н. Муравьева-Амурского в китайский курорт Бэйдайхэ, сообщает пресс-служба... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T07:02+0300

2026-03-27T07:02+0300

2026-03-27T07:02+0300

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мар – ПРАЙМ. Новый международный рейс запустят с 21 июня из аэропорта Благовещенска им. Н.Н. Муравьева-Амурского в китайский курорт Бэйдайхэ, сообщает пресс-служба аэропорта. "Авиакомпания Якутия с 21 июня откроет новое международное направление - в китайский курорт Бэйдайхэ. Программа рассчитана до 30 августа", - говорится в сообщении. Кроме того, авиакомпания "Якутия" с 15 июня приступит к полетам по маршруту Благовещенск – Якутск. Международный аэропорт Благовещенск переходит на весенне-летнее расписание с 29 марта по 24 октября. Маршрутная сеть на этот период включает в себя 20 направлений, работать на которых будут 7 авиакомпаний. Авиакомпании "Россия", "S7 Airlines" и "Уральские авиалинии" традиционно будут задействованы на московском направлении. При этом "Россия" увеличит частоту рейсов с мая до пяти в неделю. "Уральские авиалинии" продолжат ежедневно летать в Екатеринбург, а "S7 Airlines" увеличивает количество рейсов в Новосибирск до 13 в неделю. Авиакомпания "Россия" продолжит ежедневно летать в Красноярск. Улететь из Благовещенска во Владивосток можно будет во все дни недели, авиакомпаниями "Россия" и "ИрАэро". Последняя также сохранила транзитные рейсы через Благовещенск в Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Магадан и Петропавловск-Камчатский. "Новым направлением для перевозчика станет маршрут Благовещенск – Нерюнгри. Перевозки по нему стартуют 31 мая и продлятся до конца октября", - добавили в пресс-службе. Авиакомпания "Аврора" продолжит летать в Хабаровск, Тынду и Зею. Также сохраняются регулярные международные рейсы авиакомпании "ИрАэро" между Благовещенском и китайскими Пекином и Харбином. Продолжится чартерная программа от авиакомпании VietJet Air. Перевозчик планирует летать из Благовещенска на остров Фукуок (Вьетнам), а также во вьетнамские города Нячанг и Дананг. Полеты продлятся до октября включительно. Всего международный аэропорт Благовещенск в предстоящем сезоне планирует обслужить более 4,3 тысячи регулярных рейсов.

благовещенск

якутия

якутск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, благовещенск, якутия, якутск, уральские авиалинии, ираэро