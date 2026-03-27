Ормузская блокада грозит миру не только дефицитом нефти - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/blokada-868616424.html
Ормузская блокада грозит миру не только дефицитом нефти
мнения аналитиков
мировая экономика
ормузский пролив
саудовская аравия
qatarenergy
оаэ
сера
импорт удобрений
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868616424.jpg?1774580761
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Ирина Иртегова
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868453318_0:0:534:534_100x100_80_0_0_d2e98815b51cc9e83310100909f94921.jpg
Ирина Иртегова
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868453318_0:0:534:534_100x100_80_0_0_d2e98815b51cc9e83310100909f94921.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Ирина Иртегова, старший аналитик СберИнвестиций
Ирина Иртегова
Старший аналитик "СберИнвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Все обсуждают нефть и сжиженный природный газ (СПГ) в контексте возможной блокады Ормузского пролива. Но мало кто говорит про серу. А именно через этот пролив проходит около 50% мирового морского экспорта серы, без которой невозможно произвести ни одной тонны удобрений, содержащих фосфор: диаммонийфосфата (DAP), моноаммонийфосфата (MAP) и комплексных удобрений, состоящих из азота, фосфора и калия (NPK). Вся цепочка начинается с серы, и сейчас она разорвана.
Стратегическое сырье
Сера — ключевое сырье для производства серной кислоты (химическая формула H₂SO₄), которая, в свою очередь, используется для получения фосфорной кислоты (химическая формула H₃PO₄) — базового компонента всех фосфорных удобрений. Технологическая цепочка выглядит следующим образом:
Сера (S) → Серная кислота (H₂SO₄) → Фосфорная кислота (H₃PO₄) → Удобрения DAP / MAP / NPK → Мировое продовольствие
Около 50% мирового потребления серы приходится на производство удобрений. По оценкам Геологической службы США (USGS, United States Geological Survey) и CRU/SMM, мировое производство серы в 2025 году составило 84 млн тонн (включая побочные продукты) — практически без изменений к 2024-му, производство элементарной серы - около 65-70 млн тонн. При этом 90% серы является побочным продуктом нефтепереработки и очистки природного газа. Объем производства определяется не спросом на серу, а объемами добычи углеводородов.
Таким образом, предложение стоит на месте, а спрос растет — прежде всего со стороны аккумуляторной индустрии. Индонезийский никель, получаемый по технологии высокого давления кислотного выщелачивания (HPAL, High Pressure Acid Leach), и китайские литий-феррофосфатные батареи (LFP, Lithium Iron Phosphate) увеличили потребление серы в секторе "новой энергетики" (new energy) на 29% год к году — до более чем 10 млн тонн. Импорт серы Индонезией вырос с 0,8 млн тонн в 2020 году до 5,35 млн тонн в 2025-м. Шанхайский рынок металлов (SMM, Shanghai Metals Market) прогнозирует дефицит серы уже в 2026 году.
Ормуз— критическая точка
Страны Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар, Кувейт, Иран — суммарно производят около 20 млн тонн серы. Это почти четверть мирового объема. Но их доля в мировом морском экспорте серы достигает почти 50%. Причина проста: внутреннее потребление в регионе низкое, практически все произведенное сырье уходит на экспорт.
Весь объем экспорта физически проходит через Ормузский пролив. Альтернативных маршрутов для серы из стран Залива не существует: нет ни трубопроводов, ни сухопутных коридоров. Лишь у Саудовской Аравии есть порты на Красном море (Янбу), но основные серные мощности расположены на побережье Персидского залива.
С 28 февраля 2026 года транзит через пролив, по оценкам, сократился на 90–95%. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy объявила форс-мажор. Терминал "Рувайс" (Ruwais) в ОАЭ, а также ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Саудовской Аравии и Кувейте остановлены или повреждены. По оценке аналитического агентства CRU (Commodity Research Unit — международная аналитическая компания в сфере сырьевых рынков), около половины мирового торгуемого предложения серы в настоящее время заблокировано.
Рост цен на серу транслируется и на удобрения: увеличение цены серы на $445 за тонну от уровня начала 2024 года добавляет примерно $180 за тонну к себестоимости производства DAP. При операционной марже производителей в $50–150 за тонну это серьезное давление на рентабельность.
"ФосАгро": бенефициар с оговорками
"ФосАгро" выигрывает от роста мировых цен на удобрения DAP и MAP. Компания полностью обеспечена фосфатным сырьем (апатитовый концентрат с Кольского полуострова) и занимает позицию в первом квартиле глобальной кривой себестоимости. Однако что касается серы, "ФосАгро" не является самодостаточной — компания закупает ее у российских нефтепереработчиков.
В последнее время внутреннее предложение серы в России значительно сократилось, и страна стала нетто-импортером (чистым импортером). Это ограничивает возможность наращивания производства. В итоге "ФосАгро" можно назвать бенефициаром по ценовому фактору (рост цен на минеральные удобрения в мире), но с ограничением по сырьевому.
То, что мы наблюдаем сейчас, — не краткосрочный ценовой шок, а структурный сдвиг. Рынок серы перешел из циклического профицита в структурный дефицит еще до начала военных действий на Ближнем Востоке. Аккумуляторная индустрия стала новым устойчивым потребителем. Страны Персидского залива наращивали свою долю и должны были достичь примерно 60% мирового экспорта к 2029 году — теперь эти потоки заблокированы.
Ситуация может привести к тому, что на краткосрочном горизонте цены на продовольствие вырастут. Каждая неделя блокады увеличивает риски для мирового сельского хозяйства. В отличие от нефти, у серы нет "стратегических запасов", а альтернативных маршрутов поставок из региона не существует. Это делает рынок серы одним из наиболее уязвимых звеньев глобальной продовольственной цепи.
Автор - Ирина Иртегова, старший аналитик СберИнвестиций

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковМировая экономикаОрмузский проливСАУДОВСКАЯ АРАВИЯQatarEnergyОАЭсераимпорт удобрений
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала