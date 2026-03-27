Ормузская блокада грозит миру не только дефицитом нефти

2026-03-27T06:06+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Все обсуждают нефть и сжиженный природный газ (СПГ) в контексте возможной блокады Ормузского пролива. Но мало кто говорит про серу. А именно через этот пролив проходит около 50% мирового морского экспорта серы, без которой невозможно произвести ни одной тонны удобрений, содержащих фосфор: диаммонийфосфата (DAP), моноаммонийфосфата (MAP) и комплексных удобрений, состоящих из азота, фосфора и калия (NPK). Вся цепочка начинается с серы, и сейчас она разорвана.Стратегическое сырьеСера — ключевое сырье для производства серной кислоты (химическая формула H₂SO₄), которая, в свою очередь, используется для получения фосфорной кислоты (химическая формула H₃PO₄) — базового компонента всех фосфорных удобрений. Технологическая цепочка выглядит следующим образом:Сера (S) → Серная кислота (H₂SO₄) → Фосфорная кислота (H₃PO₄) → Удобрения DAP / MAP / NPK → Мировое продовольствиеОколо 50% мирового потребления серы приходится на производство удобрений. По оценкам Геологической службы США (USGS, United States Geological Survey) и CRU/SMM, мировое производство серы в 2025 году составило 84 млн тонн (включая побочные продукты) — практически без изменений к 2024-му, производство элементарной серы - около 65-70 млн тонн. При этом 90% серы является побочным продуктом нефтепереработки и очистки природного газа. Объем производства определяется не спросом на серу, а объемами добычи углеводородов.Таким образом, предложение стоит на месте, а спрос растет — прежде всего со стороны аккумуляторной индустрии. Индонезийский никель, получаемый по технологии высокого давления кислотного выщелачивания (HPAL, High Pressure Acid Leach), и китайские литий-феррофосфатные батареи (LFP, Lithium Iron Phosphate) увеличили потребление серы в секторе "новой энергетики" (new energy) на 29% год к году — до более чем 10 млн тонн. Импорт серы Индонезией вырос с 0,8 млн тонн в 2020 году до 5,35 млн тонн в 2025-м. Шанхайский рынок металлов (SMM, Shanghai Metals Market) прогнозирует дефицит серы уже в 2026 году.Ормуз— критическая точкаСтраны Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар, Кувейт, Иран — суммарно производят около 20 млн тонн серы. Это почти четверть мирового объема. Но их доля в мировом морском экспорте серы достигает почти 50%. Причина проста: внутреннее потребление в регионе низкое, практически все произведенное сырье уходит на экспорт.Весь объем экспорта физически проходит через Ормузский пролив. Альтернативных маршрутов для серы из стран Залива не существует: нет ни трубопроводов, ни сухопутных коридоров. Лишь у Саудовской Аравии есть порты на Красном море (Янбу), но основные серные мощности расположены на побережье Персидского залива.С 28 февраля 2026 года транзит через пролив, по оценкам, сократился на 90–95%. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy объявила форс-мажор. Терминал "Рувайс" (Ruwais) в ОАЭ, а также ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Саудовской Аравии и Кувейте остановлены или повреждены. По оценке аналитического агентства CRU (Commodity Research Unit — международная аналитическая компания в сфере сырьевых рынков), около половины мирового торгуемого предложения серы в настоящее время заблокировано.Рост цен на серу транслируется и на удобрения: увеличение цены серы на $445 за тонну от уровня начала 2024 года добавляет примерно $180 за тонну к себестоимости производства DAP. При операционной марже производителей в $50–150 за тонну это серьезное давление на рентабельность."ФосАгро": бенефициар с оговорками"ФосАгро" выигрывает от роста мировых цен на удобрения DAP и MAP. Компания полностью обеспечена фосфатным сырьем (апатитовый концентрат с Кольского полуострова) и занимает позицию в первом квартиле глобальной кривой себестоимости. Однако что касается серы, "ФосАгро" не является самодостаточной — компания закупает ее у российских нефтепереработчиков.В последнее время внутреннее предложение серы в России значительно сократилось, и страна стала нетто-импортером (чистым импортером). Это ограничивает возможность наращивания производства. В итоге "ФосАгро" можно назвать бенефициаром по ценовому фактору (рост цен на минеральные удобрения в мире), но с ограничением по сырьевому.То, что мы наблюдаем сейчас, — не краткосрочный ценовой шок, а структурный сдвиг. Рынок серы перешел из циклического профицита в структурный дефицит еще до начала военных действий на Ближнем Востоке. Аккумуляторная индустрия стала новым устойчивым потребителем. Страны Персидского залива наращивали свою долю и должны были достичь примерно 60% мирового экспорта к 2029 году — теперь эти потоки заблокированы.Ситуация может привести к тому, что на краткосрочном горизонте цены на продовольствие вырастут. Каждая неделя блокады увеличивает риски для мирового сельского хозяйства. В отличие от нефти, у серы нет "стратегических запасов", а альтернативных маршрутов поставок из региона не существует. Это делает рынок серы одним из наиболее уязвимых звеньев глобальной продовольственной цепи.Автор - Ирина Иртегова, старший аналитик СберИнвестиций

Ирина Иртегова https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868453318_0:0:534:534_100x100_80_0_0_d2e98815b51cc9e83310100909f94921.jpg

