https://1prime.ru/20260327/bosnija-868669306.html

В Боснии и Герцеговине назвали Россию "крепким орешком" для Запада

2026-03-27T01:20+0300

экономика

общество

россия

запад

рф

москва

владимир путин

милорад додик

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868669306.jpg?1774563643

БЕЛГРАД, 27 мар – ПРАЙМ. Российский народ и президент РФ Владимир Путин оказались "крепким орешком" для Запада, заявил в интервью РИА Новости глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик. "Они (Запад - ред.) думали, что могут легко сменять президентов, разрушать государства, а потом наткнулись на "крепкий орешек", который называется Российской Федерацией, российским народом и Владимиром Путиным", - сказал Додик. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

