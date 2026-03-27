https://1prime.ru/20260327/bosnija-868669306.html
В Боснии и Герцеговине назвали Россию "крепким орешком" для Запада
В Боснии и Герцеговине назвали Россию "крепким орешком" для Запада - 27.03.2026, ПРАЙМ
В Боснии и Герцеговине назвали Россию "крепким орешком" для Запада
Российский народ и президент РФ Владимир Путин оказались "крепким орешком" для Запада, заявил в интервью РИА Новости глава правящей в Республике Сербской Боснии | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T01:20+0300
2026-03-27T01:20+0300
2026-03-27T01:20+0300
экономика
общество
россия
запад
рф
москва
владимир путин
милорад додик
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868669306.jpg?1774563643
БЕЛГРАД, 27 мар – ПРАЙМ. Российский народ и президент РФ Владимир Путин оказались "крепким орешком" для Запада, заявил в интервью РИА Новости глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Они (Запад - ред.) думали, что могут легко сменять президентов, разрушать государства, а потом наткнулись на "крепкий орешек", который называется Российской Федерацией, российским народом и Владимиром Путиным", - сказал Додик.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
запад
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, запад, рф, москва, владимир путин, милорад додик
Экономика, Общество , РОССИЯ, ЗАПАД, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Милорад Додик
БЕЛГРАД, 27 мар – ПРАЙМ. Российский народ и президент РФ Владимир Путин оказались "крепким орешком" для Запада, заявил в интервью РИА Новости глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Они (Запад - ред.) думали, что могут легко сменять президентов, разрушать государства, а потом наткнулись на "крепкий орешек", который называется Российской Федерацией, российским народом и Владимиром Путиным", - сказал Додик.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.