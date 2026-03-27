Россия рассказала СБ ООН об угрозах из-за атак у АЭС "Бушер" - 27.03.2026, ПРАЙМ
Россия рассказала СБ ООН об угрозах из-за атак у АЭС "Бушер"
РФ на консультациях СБ ООН по Ирану рассказала членам совета об угрозах ядерной и физической ядерной безопасности, создаваемых в результате атак в... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T22:23+0300
мировая экономика
иран
рф
ближний восток
оон
аэс "бушер"
мировая экономика, иран, рф, ближний восток, оон, аэс "бушер"
Мировая экономика, ИРАН, РФ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ООН, АЭС "Бушер"
АЭС "Бушер". Архивное фото
ООН, 27 мар - ПРАЙМ. РФ на консультациях СБ ООН по Ирану рассказала членам совета об угрозах ядерной и физической ядерной безопасности, создаваемых в результате атак в непосредственной близости от АЭС "Бушер", сообщило российское постпредство при Всемирной Организации.
В пятницу по инициативе РФ состоялись закрытые консультации Совета безопасности ООН в связи с гуманитарными последствиями нынешнего кризиса на Ближнем Востоке, вызванного агрессией США и Израиля в отношении Ирана.
"Российская сторона привела данные о многочисленных жертвах среди мирного населения Ирана, уничтожении гражданской инфраструктуры, атаках на образовательные и учебные учреждения", - говорится в сообщении дипмиссии.
Особое внимание привлекли к удару по школе для девочек в Минабе 28 февраля, в результате которого погибли как минимум 175 человек, большинство из которых - маленькие дети, подчеркнуло постпредство.
"Остановились и на угрозах ядерной и физической ядерной безопасности, создаваемых в результате ударов в непосредственной близости от АЭС "Бушер". Осудили атаки на гражданскую инфраструктуру во всех странах региона", - добавила дипмиссия.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс-подхода по итогам встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Гросси предупредил о риске ядерного инцидента при атаках на АЭС "Бушер"
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
