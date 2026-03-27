В ЕК заявили о ограниченных возможностях сдерживать рост цен на энергию
Еврокомиссар Домбровскис: у ЕС ограничены возможности сдерживать рост цен на энергию
БРЮССЕЛЬ, 27 мар - ПРАЙМ. Возможности стран-участниц Евросоюза сдерживать рост цен на энергию ограничены из-за расходов на оборону, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Разумеется, политические меры могут иметь серьезные бюджетные последствия, и пространство для маневра (для сдерживания роста цен на энергию - ред.) у нас сейчас более ограничено, чем раньше, с учетом предыдущих потрясений и срочной необходимости увеличения расходов на оборону", - сказал европейский комиссар на пресс-конференции.
Домбровскис добавил, что ЕК представит предложения, предусматривающие возможность применения более низких налоговых ставок на электроэнергию, а также меры, направленные на то, чтобы электрическую энергии облагали меньшим налогом, чем на ископаемое топливо, на повышение эффективности сетевой инфраструктуры, а также на модернизацию системы торговли выбросами, включая обновление бенчмарков для бесплатного распределения квот и усиление роли резерва стабильности рынка для снижения волатильности цен.
