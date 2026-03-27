https://1prime.ru/20260327/ek-868690026.html

В ЕК заявили о ограниченных возможностях сдерживать рост цен на энергию

Возможности стран-участниц Евросоюза сдерживать рост цен на энергию ограничены из-за расходов на оборону, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863688700_0:88:3331:1961_1920x0_80_0_0_fe110a926dd277367b3583e5a654020b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 мар - ПРАЙМ. Возможности стран-участниц Евросоюза сдерживать рост цен на энергию ограничены из-за расходов на оборону, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Разумеется, политические меры могут иметь серьезные бюджетные последствия, и пространство для маневра (для сдерживания роста цен на энергию - ред.) у нас сейчас более ограничено, чем раньше, с учетом предыдущих потрясений и срочной необходимости увеличения расходов на оборону", - сказал европейский комиссар на пресс-конференции. Домбровскис добавил, что ЕК представит предложения, предусматривающие возможность применения более низких налоговых ставок на электроэнергию, а также меры, направленные на то, чтобы электрическую энергии облагали меньшим налогом, чем на ископаемое топливо, на повышение эффективности сетевой инфраструктуры, а также на модернизацию системы торговли выбросами, включая обновление бенчмарков для бесплатного распределения квот и усиление роли резерва стабильности рынка для снижения волатильности цен. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, москва, европа, рф, владимир путин, ес, ек, нато