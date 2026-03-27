https://1prime.ru/20260327/ekonomim-868684415.html

Накопления в золоте ускоряют рост цен на жилье в Турции, пишут СМИ

2026-03-27T13:25+0300

финансы

банки

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_2e1dee43496c1e13249d510ebafc9c1d.jpg

АНКАРА, 27 мар – ПРАЙМ. Рост накоплений в золоте в Турции способствует ускорению повышения цен на жилье, следует из исследования центробанка республики, об этом сообщает турецкая деловая газета Ekonomim. "В регионах с высоким уровнем золотых сбережений цены на жилье росли быстрее", — отмечается в исследовании. Как указывает регулятор, в период 2023–2025 годов в регионах с высокой долей золотых накоплений цены на жилье росли в среднем примерно на 10% быстрее, чем в других регионах. Исследование показывает, что ключевым механизмом выступает так называемый "эффект богатства": рост стоимости золота увеличивает финансовые возможности домохозяйств, что стимулирует спрос на недвижимость. При этом отмечается, что увеличение спроса происходит в основном за счет наличных сделок, тогда как кредитное финансирование не демонстрирует сопоставимого роста. Это указывает на перераспределение сбережений из альтернативных активов, прежде всего золота, в рынок недвижимости. Эксперты подчеркивают, что подобная динамика может усиливать инфляционное давление на рынке жилья, особенно в условиях ограниченного предложения и высокой склонности населения к инвестициям в физические активы. Интерес к золоту в Турции остается устойчиво высоким: металл воспринимается как защитный актив в условиях инфляции и колебаний курса лиры, а также широко используется в качестве формы семейных накоплений и подарков. В феврале глава ЦБ Турции Фатих Карахан в выступлении перед парламентом заявлял, что золото поддерживает потребительский спрос. По данным исследования центробанка, проведенного в мае прошлого года, рост цен на золото способствовал увеличению продаж жилья и автомобилей в регионах с высоким уровнем золотых сбережений. Тем временем сам Центральный банк Турции готовит расширенный набор инструментов для защиты курса лиры от сильных колебаний, включая возможное использование золотых резервов, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

