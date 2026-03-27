Накопления в золоте ускоряют рост цен на жилье в Турции, пишут СМИ - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/ekonomim-868684415.html
Накопления в золоте ускоряют рост цен на жилье в Турции, пишут СМИ
2026-03-27T13:25+0300
финансы
банки
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_2e1dee43496c1e13249d510ebafc9c1d.jpg
АНКАРА, 27 мар – ПРАЙМ. Рост накоплений в золоте в Турции способствует ускорению повышения цен на жилье, следует из исследования центробанка республики, об этом сообщает турецкая деловая газета Ekonomim. "В регионах с высоким уровнем золотых сбережений цены на жилье росли быстрее", — отмечается в исследовании. Как указывает регулятор, в период 2023–2025 годов в регионах с высокой долей золотых накоплений цены на жилье росли в среднем примерно на 10% быстрее, чем в других регионах. Исследование показывает, что ключевым механизмом выступает так называемый "эффект богатства": рост стоимости золота увеличивает финансовые возможности домохозяйств, что стимулирует спрос на недвижимость. При этом отмечается, что увеличение спроса происходит в основном за счет наличных сделок, тогда как кредитное финансирование не демонстрирует сопоставимого роста. Это указывает на перераспределение сбережений из альтернативных активов, прежде всего золота, в рынок недвижимости. Эксперты подчеркивают, что подобная динамика может усиливать инфляционное давление на рынке жилья, особенно в условиях ограниченного предложения и высокой склонности населения к инвестициям в физические активы. Интерес к золоту в Турции остается устойчиво высоким: металл воспринимается как защитный актив в условиях инфляции и колебаний курса лиры, а также широко используется в качестве формы семейных накоплений и подарков. В феврале глава ЦБ Турции Фатих Карахан в выступлении перед парламентом заявлял, что золото поддерживает потребительский спрос. По данным исследования центробанка, проведенного в мае прошлого года, рост цен на золото способствовал увеличению продаж жилья и автомобилей в регионах с высоким уровнем золотых сбережений. Тем временем сам Центральный банк Турции готовит расширенный набор инструментов для защиты курса лиры от сильных колебаний, включая возможное использование золотых резервов, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники.
https://1prime.ru/20260326/tanker-868634326.html
https://1prime.ru/20260324/ator-868578573.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_638777b34c5c9c7a906e226a28b85d27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Ekonomim: рост накоплений в золоте способствует ускорению роста цен на жилье в Турции

Флаг у посольства Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Танкер в море
Беспилотники атаковали танкер с нефтью у берегов Турции
Вчера, 09:14
Гавань в старой части города Анталья - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Россия лидирует по динамике турпотока в Турцию
24 марта, 11:44
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала