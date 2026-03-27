https://1prime.ru/20260327/es-868689866.html
ЕС признал наличие нового энергетического кризиса из-за конфликта в Иране
Председатель Еврогруппы Кириакос Пьерракакис признал, что конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал энергетический кризис в еврозоне, и призвал государства принять быстрые, но временные меры.
2026-03-27T16:56+0300
экономика
мировая экономика
ближний восток
сша
иран
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868695448_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_cd93092c04f85a94518eb06e4f6f6f29.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Председатель Еврогруппы Кириакос Пьерракакис признал, что конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал энергетический кризис в еврозоне, и призвал государства принять быстрые, но временные меры. "Сегодня Европа подготовлена лучше, чем она была в 2022 году во время предыдущего энергетического кризиса… Меры, принимаемые в этот период, должны быть целевыми, справедливыми и эффективными, при этом приоритет должен отдаваться наиболее уязвимым домохозяйствам и предприятиям. Они должны внедряться быстро, но также оставаться временными, чтобы реагировать на кризис, не создавая в будущем новых, более крупных проблем", - сказал он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира. Этот конфликт спровоцировал значительный рост цен на энергоносители в странах ЕС, которые одновременно готовятся отказаться от импорта российских газа и нефти.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868695448_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_98d5503c5d6123c7869b6785baa8aa1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пьерракакис: конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал энергетический кризис в еврозоне