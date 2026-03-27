ЕС признал наличие нового энергетического кризиса из-за конфликта в Иране - 27.03.2026, ПРАЙМ
ЕС признал наличие нового энергетического кризиса из-за конфликта в Иране
2026-03-27T16:56+0300
2026-03-27T18:22+0300
БРЮССЕЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Председатель Еврогруппы Кириакос Пьерракакис признал, что конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал энергетический кризис в еврозоне, и призвал государства принять быстрые, но временные меры. "Сегодня Европа подготовлена лучше, чем она была в 2022 году во время предыдущего энергетического кризиса… Меры, принимаемые в этот период, должны быть целевыми, справедливыми и эффективными, при этом приоритет должен отдаваться наиболее уязвимым домохозяйствам и предприятиям. Они должны внедряться быстро, но также оставаться временными, чтобы реагировать на кризис, не создавая в будущем новых, более крупных проблем", - сказал он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира. Этот конфликт спровоцировал значительный рост цен на энергоносители в странах ЕС, которые одновременно готовятся отказаться от импорта российских газа и нефти.
16:56 27.03.2026 (обновлено: 18:22 27.03.2026)
 
ЕС признал наличие нового энергетического кризиса из-за конфликта в Иране

Пьерракакис: конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал энергетический кризис в еврозоне

ЭкономикаМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНЕС
 
 
