Еврокомиссар допустил замедление роста экономики ЕС в 2026 году - 27.03.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссар допустил замедление роста экономики ЕС в 2026 году
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис допустил на пресс-конференции, что экономика ЕС в 2026 году может вырасти слабее прогноза из-за кризиса на Ближнем... | 27.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260325/toplivo-868620323.html
17:23 27.03.2026
 
Еврокомиссар допустил замедление роста экономики ЕС в 2026 году

Еврокомиссар Домбровскис: экономика ЕС в 2026 году может вырасти слабее прогноза

БРЮССЕЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис допустил на пресс-конференции, что экономика ЕС в 2026 году может вырасти слабее прогноза из-за кризиса на Ближнем Востоке - на 1% против ранее ожидавшихся 1,4%.
"На данный момент перспективы остаются крайне неопределенными. Однако уже очевидно, что существует риск шока стагфляционного типа, то есть ситуации, при которой замедление роста сочетается с более высокой инфляцией. Это так даже в случае, если перебои в поставках энергоносителей окажутся относительно краткосрочными. В таком сценарии наш анализ показывает, что рост экономики ЕС в 2026 году может быть примерно на 0,4 п.п. ниже, чем прогнозировалось в нашем осеннем экономическом прогнозе (1,4% - ред.), а инфляция может быть до 1 п.п. выше (2% - ред.)", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Этот конфликт спровоцировал значительный рост цен на энергоносители в странах ЕС, которые одновременно готовятся отказаться от импорта российских газа и нефти.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
В ЕК заявили, что продолжат отказ от топлива из России, несмотря на кризис
25 марта, 20:35
 
