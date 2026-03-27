США и Израиль атаковали металлургические предприятия в Иране

США и Израиль атаковали металлургические предприятия на юго-западе и в центре Ирана, передает агентство Fars. | 27.03.2026, ПРАЙМ

ТЕГЕРАН, 27 мар - ПРАЙМ. США и Израиль атаковали металлургические предприятия на юго-западе и в центре Ирана, передает агентство Fars. "Несколько минут назад американо-израильский враг провел две отдельных атаки на металлургические заводы в Хузестане и Исфахане", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, спасатели направились на места происшествий. В Исфахане повредили предприятие компании Mobarakeh Steel, отметило агентство, уточнив, что под атаку попали электрическая подстанция, а также комплекс по производству легированной стали.В Хузестане атаке подверглись ангары компании Khouzestan Steel, добавило агентство.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

