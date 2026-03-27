ФАС направила запросы производителям автомобильных масел
2026-03-27T18:42+0300
2026-03-27T18:43+0300
18:42 27.03.2026 (обновлено: 18:43 27.03.2026)
 
ФАС направила запросы производителям автомобильных масел

ФАС направила запросы крупнейшим производителям автомобильных масел по ценообразованию

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям автомобильных масел, чтобы изучить их ценообразование, сообщило ведомство.
"ФАС направила запросы крупнейшим производителям автомобильных масел", - говорится в сообщении.
Так, до 10 апреля производители должны предоставить в ФАС информацию об объемах производства автомобильных масел, а также данные о поставках этой продукции на российский рынок и экспорте в период с 1 января по 30 марта текущего года.
Отмечается, что также производители должны предоставить в службу информацию о порядке формирования цены. При выявлении нарушений служба будет применять меры антимонопольного реагирования.
