ФАС направила запросы производителям автомобильных масел
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям автомобильных масел, чтобы изучить их ценообразование, сообщило... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T18:43+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям автомобильных масел, чтобы изучить их ценообразование, сообщило ведомство. "ФАС направила запросы крупнейшим производителям автомобильных масел", - говорится в сообщении. Так, до 10 апреля производители должны предоставить в ФАС информацию об объемах производства автомобильных масел, а также данные о поставках этой продукции на российский рынок и экспорте в период с 1 января по 30 марта текущего года. Отмечается, что также производители должны предоставить в службу информацию о порядке формирования цены. При выявлении нарушений служба будет применять меры антимонопольного реагирования.
