Ставки по коротким вкладам в банках России падают, считают эксперты

2026-03-27T15:21+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Процентные ставки по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках в России по объему депозитов физлиц продолжили снижаться, ставки же по длинным вкладам, наоборот, растут, сообщил финансовый маркетплейс "Финуслуги". "После снижения ключевой ставки до 15% процентные ставки по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках по объему депозитов физлиц продолжили снижаться, ставки по длинным вкладам, наоборот, растут", - свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого "Финуслугами". Сообщается, что с 20 марта, когда состоялось заседание ЦБ, ставки по вкладам снизили 16 банков из топ-20, два банка меняли ставки разнонаправленно. В результате средние ставки по вкладам до года включительно за неделю (с 20-го по 27-е марта) снизились на 0,27-0,38 процентного пункта, по вкладам от 1,5 года до трех лет – выросли на 0,04-0,28 процентного пункта. Также отмечается, что средняя ставка по длинным вкладам выросла только за счет роста ставок в одном из крупных банков. В двух из топ-20 банков тарифы не менялись. ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.

https://1prime.ru/20260327/kredit-868682111.html

https://1prime.ru/20260321/rubl-868501182.html

