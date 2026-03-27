Ставки по коротким вкладам в банках России падают, считают эксперты - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/finuslugi-868687038.html
Ставки по коротким вкладам в банках России падают, считают эксперты
Процентные ставки по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках в России по объему депозитов физлиц продолжили снижаться, ставки же по длинным вкладам,... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T15:21+0300
2026-03-27T15:22+0300
банки
финансы
рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Процентные ставки по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках в России по объему депозитов физлиц продолжили снижаться, ставки же по длинным вкладам, наоборот, растут, сообщил финансовый маркетплейс "Финуслуги". "После снижения ключевой ставки до 15% процентные ставки по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках по объему депозитов физлиц продолжили снижаться, ставки по длинным вкладам, наоборот, растут", - свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого "Финуслугами". Сообщается, что с 20 марта, когда состоялось заседание ЦБ, ставки по вкладам снизили 16 банков из топ-20, два банка меняли ставки разнонаправленно. В результате средние ставки по вкладам до года включительно за неделю (с 20-го по 27-е марта) снизились на 0,27-0,38 процентного пункта, по вкладам от 1,5 года до трех лет – выросли на 0,04-0,28 процентного пункта. Также отмечается, что средняя ставка по длинным вкладам выросла только за счет роста ставок в одном из крупных банков. В двух из топ-20 банков тарифы не менялись. ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
15:21 27.03.2026 (обновлено: 15:22 27.03.2026)
 
Ставки по коротким вкладам в банках России падают, считают эксперты

"Финуслуги": ставки по коротким вкладам в банках России падают, а по длинным растут

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Процентные ставки по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках в России по объему депозитов физлиц продолжили снижаться, ставки же по длинным вкладам, наоборот, растут, сообщил финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"После снижения ключевой ставки до 15% процентные ставки по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках по объему депозитов физлиц продолжили снижаться, ставки по длинным вкладам, наоборот, растут", - свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого "Финуслугами".
Сообщается, что с 20 марта, когда состоялось заседание ЦБ, ставки по вкладам снизили 16 банков из топ-20, два банка меняли ставки разнонаправленно. В результате средние ставки по вкладам до года включительно за неделю (с 20-го по 27-е марта) снизились на 0,27-0,38 процентного пункта, по вкладам от 1,5 года до трех лет – выросли на 0,04-0,28 процентного пункта.
Также отмечается, что средняя ставка по длинным вкладам выросла только за счет роста ставок в одном из крупных банков. В двух из топ-20 банков тарифы не менялись.
ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала