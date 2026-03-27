Ставки по коротким вкладам в банках России падают, считают эксперты
Ставки по коротким вкладам в банках России падают, считают эксперты - 27.03.2026, ПРАЙМ
Ставки по коротким вкладам в банках России падают, считают эксперты
Процентные ставки по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках в России по объему депозитов физлиц продолжили снижаться, ставки же по длинным вкладам,... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T15:21+0300
2026-03-27T15:22+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Процентные ставки по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках в России по объему депозитов физлиц продолжили снижаться, ставки же по длинным вкладам, наоборот, растут, сообщил финансовый маркетплейс "Финуслуги". "После снижения ключевой ставки до 15% процентные ставки по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках по объему депозитов физлиц продолжили снижаться, ставки по длинным вкладам, наоборот, растут", - свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого "Финуслугами". Сообщается, что с 20 марта, когда состоялось заседание ЦБ, ставки по вкладам снизили 16 банков из топ-20, два банка меняли ставки разнонаправленно. В результате средние ставки по вкладам до года включительно за неделю (с 20-го по 27-е марта) снизились на 0,27-0,38 процентного пункта, по вкладам от 1,5 года до трех лет – выросли на 0,04-0,28 процентного пункта. Также отмечается, что средняя ставка по длинным вкладам выросла только за счет роста ставок в одном из крупных банков. В двух из топ-20 банков тарифы не менялись. ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, рф, россия
Банки, Финансы, РФ, РОССИЯ
Ставки по коротким вкладам в банках России падают, считают эксперты
"Финуслуги": ставки по коротким вкладам в банках России падают, а по длинным растут
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Процентные ставки по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках в России по объему депозитов физлиц продолжили снижаться, ставки же по длинным вкладам, наоборот, растут, сообщил финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"После снижения ключевой ставки до 15% процентные ставки по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках по объему депозитов физлиц продолжили снижаться, ставки по длинным вкладам, наоборот, растут", - свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого "Финуслугами".
Сообщается, что с 20 марта, когда состоялось заседание ЦБ, ставки по вкладам снизили 16 банков из топ-20, два банка меняли ставки разнонаправленно. В результате средние ставки по вкладам до года включительно за неделю (с 20-го по 27-е марта) снизились на 0,27-0,38 процентного пункта, по вкладам от 1,5 года до трех лет – выросли на 0,04-0,28 процентного пункта.
Также отмечается, что средняя ставка по длинным вкладам выросла только за счет роста ставок в одном из крупных банков. В двух из топ-20 банков тарифы не менялись.
ЦБ РФ
по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
