Биржевые цены на газ в Европе выросли до 667,7 доллара за тысячу кубометров - 27.03.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы растут на 1,3%, до 667,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T10:47+0300
10:47 27.03.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 667,7 доллара за тысячу кубометров

ICE: цены на газ в Европе выросли на 1,3%, до 667,7 доллара за тысячу кубометров

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы растут на 1,3%, до 667,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 671,7 доллара (+1,9%). А по состоянию на 10.16 мск показатель составляет 667,7 доллара (+1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 659,3 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале торгов марта. В четверг, 19 марта, стоимость превышала 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. В общей сложности цена газа с начала месяца подскочила на 76% по отношению к расчетной цене последнего дня торгов февраля, которая составляла 390,1 доллара. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
