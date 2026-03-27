Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заполненность подземных хранилищ газа в Нидерландах опустилась до минимума - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Заполненность подземных хранилищ газа в Нидерландах опустилась до минимума
2026-03-27T12:01+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/25/828662581_0:173:4937:2950_1920x0_80_0_0_18eb3c7227c7c02041a752275c69df00.jpg
европа
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/25/828662581_0:0:4349:3262_1920x0_80_0_0_c9311f4b16f15d87bf0630fd085ee36d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
12:01 27.03.2026
 
Заполненность подземных хранилищ газа в Нидерландах опустилась до минимума

GIE: уровень заполненности подземных хранилищ газа в Нидерландах опустился ниже 6%

© Фото : public domainГронингенское газовое месторождение
Гронингенское газовое месторождение - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Гронингенское газовое месторождение. Архивное фото
© Фото : public domain
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Нидерландах опустилась ниже 6%, это минимальный уровень за всю историю наблюдений, выяснило РИА Новости из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным GIE на газовые сутки 25 марта (закончились утром 26 марта), нидерландские хранилища заполнены на 5,85%. Ниже этого уровня на ту же дату заполненность ПХГ не опускалась ни разу за всю историю наблюдений с 2011 года.
Стенд компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
"Газпром" оценил ситуацию с запасами газа в европейских ПХГ
Вчера, 21:56
Для сравнения - в тот же день в 2023 году хранилища были заполнены на 58,89%, в 2024 году - на 53,84%, в 2025 году - на 21,35%. Даже в 2022 году, когда наблюдались одни из самых низких уровней заполненности газохранилищ в Европе в целом, в Нидерландах запасы оставались на уровне 20,47%.
Запасы газа в Европе в целом опустились ниже 30% еще в начале марта, это один из самых низких показателей для этого периода за все время наблюдений. Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, был отобран в середине февраля, обратил внимание 1 марта "Газпром". Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет. По состоянию на газовые сутки 25 марта хранилища в ЕС заполнены на 28,44%.
Газораспределительная станция - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Киев использует нефте- и газопроводы для шантажа Европы, заявил Песков
Вчера, 13:05
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала