Заполненность подземных хранилищ газа в Нидерландах опустилась до минимума
2026-03-27T12:01+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Нидерландах опустилась ниже 6%, это минимальный уровень за всю историю наблюдений, выяснило РИА Новости из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Согласно данным GIE на газовые сутки 25 марта (закончились утром 26 марта), нидерландские хранилища заполнены на 5,85%. Ниже этого уровня на ту же дату заполненность ПХГ не опускалась ни разу за всю историю наблюдений с 2011 года. Для сравнения - в тот же день в 2023 году хранилища были заполнены на 58,89%, в 2024 году - на 53,84%, в 2025 году - на 21,35%. Даже в 2022 году, когда наблюдались одни из самых низких уровней заполненности газохранилищ в Европе в целом, в Нидерландах запасы оставались на уровне 20,47%. Запасы газа в Европе в целом опустились ниже 30% еще в начале марта, это один из самых низких показателей для этого периода за все время наблюдений. Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, был отобран в середине февраля, обратил внимание 1 марта "Газпром". Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет. По состоянию на газовые сутки 25 марта хранилища в ЕС заполнены на 28,44%.
https://1prime.ru/20260326/gazprom-868663707.html
https://1prime.ru/20260326/eyropa-868642209.html
2026
GIE: уровень заполненности подземных хранилищ газа в Нидерландах опустился ниже 6%